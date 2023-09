Opdagelse af ældgamle hjernecelleprækursorer i simple dyr

Forskere fra Spanien og Tyskland har gjort en fascinerende opdagelse i simple dyr kaldet placozoer, som tyder på, at byggestenene i vores hjerneceller kan være opstået for milliarder af år siden. Placozoans, små væsner, der ligner et sandkorn, er primitive organismer, der består af forskellige typer celler og har ingen organer. De levede i havenes varme lavvandede områder for omkring 800 millioner år siden, hvor de levede af mikrober og alger.

Forskerne, ledet af cellebiolog Sebastián Najle fra Center for Genomisk Regulering, fandt specialiserede celler i placozoer, der udviser bemærkelsesværdige ligheder med neuroner, der findes i mere komplekse organismer. Disse celler, kendt som peptiderge celler, frigiver peptidsignaler for at koordinere placozoans adfærd, ligesom neuroner gør i andre dyr. Selvom placozoan-cellerne ikke er fuldt udviklede neuroner, tjener de som en vigtig evolutionær trædesten.

Gennem genetisk analyse og mikroskopisk screening identificerede holdet 14 forskellige typer peptidceller i placozoer. Cellerne deler nogle af de samme gener som vores egne neuroner, men mangler visse specialiserede komponenter, der kræves til at modtage og generere elektriske signaler. I stedet bruger de receptorproteiner kaldet GPCR'er til at modtage kemiske beskeder, som er almindelige i forskellige dyrecelletyper.

Interessant nok er disse peptidfrigivende celler meget konserverede i placozoer, men fraværende i andre tidlige dyr, såsom svampe og kamgeléer. Dette tyder på, at udviklingen af ​​peptidudskillende celler går forud for udviklingen af ​​andre neuronlignende celler. Forskerne rejser også spændende spørgsmål om neuronernes evolutionære oprindelse. Udviklede neuroner sig én gang og divergerede derefter, eller udviklede de sig flere gange parallelt?

At forstå, hvordan celler udvikler sig og ændrer sig over tid, er afgørende for at optrevle historien om livets udvikling. Placozoans rummer sammen med andre ikke-traditionelle modeldyr som ctenophorer og svampe fascinerende hemmeligheder, som videnskabsmænd kun lige er begyndt at afsløre.

Kilde: Cell