Mikrober, der overlever på mineraler, kunne holde spor til Jordens historie

Forskere har gjort en fascinerende opdagelse om gamle mikroorganismer kaldet methanogener, som kunne kaste lys over Jordens historie. Methanogener er unikke organismer, der ikke bruger sollys til energi og er følsomme over for ilt. De får deres energi ved at nedbryde sten og mineraler i deres miljø og producere metan i processen.

Reduktionen af ​​metan og stigningen i ilt i Jordens atmosfære for omkring 2.4 milliarder år siden har undret videnskabsmænd i årevis. Medforfatter til undersøgelsen, Eric Boyd, forklarer, at dette faldt sammen med et fald i methanogenpopulationer. En teori antyder, at methanogenerne stod over for øget konkurrence om ressourcer fra andre organismer, hvilket fik deres antal til at falde. En anden teori foreslår, at ændringer i vulkanske mønstre førte til et fald i tilgængeligt nikkel, hvilket er afgørende for, at methanogener kan overleve.

Den seneste forskning fandt dog, at nikkelafhængige methanogener kan overleve med meget lavere mængder nikkel end tidligere antaget. Disse mikroorganismer har evnen til at lagre og akkumulere nikkel i sig selv, hvilket muliggør deres overlevelse selv i miljøer, hvor der er mangel på nikkel.

For at forstå denne proces dyrkede Boyds team methanogener i varierende mængder nikkel og observerede deres reaktion. Ved at måle mængden af ​​produceret metan estimerede de methanogenernes vækst- og overlevelsesrater. Ved hjælp af spektroskopiske teknikker var de i stand til at bestemme mængden af ​​nikkel lagret i cellerne.

Implikationerne af denne undersøgelse strækker sig ud over det videnskabelige område. Boyd mener, at en dybere forståelse af denne biomineproces kan føre til udvikling af minedriftsteknologier med mindre miljøpåvirkning. Han fremhæver tre nøgleaspekter af forskningen: opdagelsen af, at celler kan få nikkel fra mineraler, methanogeners evne til at trives med lave nikkelkoncentrationer og deres evne til at akkumulere det til fremtidig brug.

Denne forskning giver ikke kun indsigt i, hvordan livet opstod på Jorden, men giver også fingerpeg om at skabe et beboeligt miljø for andre livsformer. Ved at optrevle mysterierne om methanogen-overlevelse er forskerne et skridt tættere på at forstå vores planets gamle historie.

Kilde: Denne artikel er baseret på oplysninger fra følgende [kilde](URL).