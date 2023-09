Forskere opdager næsten en halv million år gamle trækonstruktioner i Afrika

En nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature afslører opdagelsen af ​​næsten en halv million år gamle trækonstruktioner i Afrika. Dette fund skubber markant den historiske optegnelse for strukturel træbearbejdning tilbage, da de ældste eksempler tidligere var 9,000 år gamle platforme på kanten af ​​en britisk sø.

Træstammerne blev gravet frem nær Kalambo-vandfaldet i Zambia af et internationalt hold af videnskabsmænd. Disse træstammer viste sig at være hakkede og tilspidsede, hvilket tyder på bevidst menneskelig håndværk. Dette er et væsentligt fund, da gamle træprodukter er ekstremt sjældne på grund af det organiske materiale, der nedbrydes over tid.

Forskerne mener, at tidlige mennesker i Afrika brugte træ til mere ambitiøse kreationer, såsom platforme eller gangbroer, foruden værktøjer som spyd og gravestokke. Det nøjagtige formål med disse trækonstruktioner er dog stadig ukendt.

Træartefakternes alder blev bestemt ved hjælp af nye dateringsteknikker, der måler den fangede energi i kvartskorn. Forskerne fandt ud af, at genstandene daterede tilbage til tre forskellige aldre: 487,000 år siden, 390,000 år siden og 324,000 år siden. Disse resultater tyder på, at folk boede ved floden gennem tusinder af generationer eller vendte tilbage til den med jævne mellemrum.

Opdagelsen af ​​disse gamle træstrukturer giver værdifuld indsigt i vores tidlige forfædres færdigheder og evner. Det bevidste håndværk, der er demonstreret ved at forme træstammerne med økser og skrabeværktøjer, fremhæver det sofistikerede i deres træbearbejdningsevner.

Ved at bevare disse artefakter gennem højopløselige fotografier var videnskabsmænd i stand til at studere og fortolke de håndværksmetoder, som vores tidlige forfædre brugte. Denne opdagelse udvider ikke kun vores viden om menneskets historie, men understreger også vigtigheden af ​​at dokumentere og bevare gamle artefakter til fremtidig forskning.

kilder:

– https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5

– Læseuniversitetet

- University of Liverpool