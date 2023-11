Opdagelsen af ​​tidlige fuglefodspor kaster lys over oldtidens migration

En banebrydende opdagelse af 27 fuglefodspor på Australiens sydlige kyst har givet værdifuld indsigt i tidlig fugleevolution og potentielle migrationsmønstre. Disse fodspor går tilbage til den tidlige kridttid, da Australien stadig var forbundet med Antarktis, og er nogle af de ældste og mest endeligt identificerede fuglespor på den sydlige halvkugle, anslået til at være mellem 120 og 128 millioner år gamle.

I modsætning til mange fuglespor og fossiler fra denne tidsperiode, som overvejende findes på den nordlige halvkugle, især i Asien, afslører denne opdagelse en bred vifte af fuglearter på den sydlige halvkugle nær Sydpolen for millioner af år siden. Dette fund udfordrer tidligere antagelser og udvider vores forståelse af tidlig fugledistribution.

Fodsporene, der varierer i størrelse fra 7 til 14 centimeter (2.75 til 5.5 tommer) brede, blev opdaget i Wonthaggi-formationen i nærheden af ​​Melbourne. Denne geologiske formation markerer adskillelsen af ​​Australien fra Antarktis for omkring 100 millioner år siden. På det tidspunkt bestod polarmiljøet af en sprækkedal med flettede floder, der oplevede frostgrader og måneder med mørke under polare vintre.

Tilstedeværelsen af ​​disse fuglespor på flere stratigrafiske niveauer tyder på det tilbagevendende udseende af forskellige fuglearter, hvilket potentielt indikerer sæsonbestemt dannelse under polare somre. Det er sandsynligt, at disse spor blev efterladt langs en trækrute, da fugle krydsede regionen.

Fugleknoglernes sarte natur og fuglenes lette natur gør deres bevarelse i fossiloptegnelsen utrolig sjælden. Derfor giver opdagelsen af ​​disse spor en enestående mulighed for at studere og lære mere om fortidens fuglefauna.

Dette bemærkelsesværdige fund følger en tidligere opdagelse i 2013, hvor to 105 millioner år gamle fuglespor blev fundet i Australiens Eumeralla-formation, hvilket befæstede Australiens position som en væsentlig kilde til tidlige fuglefossiler.

Mens COVID-19-pandemien nødvendiggjorde en forsinkelse i analysen af ​​fodsporene, gik hovedforfatteren, Anthony Martin, sammen med andre eksperter i palæontologi og geologi for omhyggeligt at studere og fortolke sporene.

Takket være banebrydende videnskabsmænd som Martin og hans kolleger fortsætter vi med at afsløre vitale spor om den antikke verden og få en dybere forståelse af fuglearters tidlige udvikling og adfærd. Denne opdagelse tilføjer endnu et kapitel til vores igangværende historie om fugleevolution.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvor gamle er fuglefodsporene opdaget i det sydlige Australien?

Fuglefodsporene fundet på Australiens sydlige kyst dateres tilbage til den tidlige kridtperiode, anslået til at være mellem 120 og 128 millioner år gamle.

2. Hvorfor er denne opdagelse vigtig?

Denne opdagelse er vigtig, fordi den giver værdifuld indsigt i tidlig fugleevolution og migrationsadfærd. Det udfordrer tidligere antagelser om fuglefordeling under den tidlige kridttid og udvider vores forståelse af fuglearter på den sydlige halvkugle.

3. Hvor blev fodsporene opdaget?

Fodsporene blev fundet i Wonthaggi-formationen syd for Melbourne, Australien. Denne geologiske formation markerer adskillelsen af ​​Australien fra Antarktis for cirka 100 millioner år siden.

4. Hvad afslører fodsporene om migrationsadfærd?

Tilstedeværelsen af ​​disse fodspor på flere stratigrafiske niveauer tyder på et tilbagevendende udseende af fugle, hvilket potentielt indikerer sæsonbestemt dannelse under polare somre. Det tyder på, at fuglene kan have brugt området som trækrute.

5. Hvorfor er fuglefossiler sjældne?

Fuglefossiler er sjældne på grund af den sarte natur af fugleknogler og den lette struktur af fugle selv. Bevarelse af deres rester i fossiloptegnelsen er sjælden, hvilket gør opdagelsen af ​​disse fodspor særligt værdifuld for videnskabelig undersøgelse.