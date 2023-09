Nye fossiler afslører indsigt i cyanobakteriers kolonisering af land

By

Detaljerede 3D-rekonstruktioner af fossiler opdaget i Skotland kaster lys over, hvordan mikrobielt liv påvirkede tidlige terrestriske økosystemer. Fossilerne tilhører en art af cyanobakterier kaldet Langiella scourfieldii, som trivedes blandt tidlige landplanter for over 400 millioner år siden i den tidlige Devon-periode. Ifølge en undersøgelse offentliggjort i iScience er disse fossiler det ældste kendte eksempel på Hapalosiphonaceae-familien af ​​cyanobakterier, der har koloniseret land.

Cyanobakterier, en gruppe af ældgamle mikroorganismer, spillede en afgørende rolle i at forme livet på Jorden. De er veldokumenterede i marine klipper, men forståelsen af ​​deres kolonisering af land er stadig et emne for undersøgelse. Cyanobakterier findes i forskellige miljøer, herunder oceaner, ferskvand, fugtig jord og endda antarktiske klipper. De engagerer sig i fotosyntese, der ligner planter, og er kendt for deres omfattende opblomstringer, der gør vandoverflader blågrønne.

I det tidlige devon udfyldte cyanobakterier de samme økologiske funktioner, som de gør i dag. De var vigtige for fotosyntesen og tjente som fødekilde for andre organismer. Disse mikroorganismer opstod sandsynligvis i ferskvandsmiljøer og begyndte at kolonisere land tidligt i deres historie, hvilket potentielt konkurrerede med tidlige planter om plads.

Opdagelsen af ​​Langiella scourfieldii-fossiler blev muliggjort af moderne 3D-mikroskoper. Disse fossiler, sammen med dem, der blev fundet i 1959, blev bekræftet at være af samme art. Tilstedeværelsen af ​​"ægte forgrening" i disse fossiler, et karakteristisk vækstmønster for cyanobakterier, bekræftede deres tilstedeværelse i det tidlige devonske økosystem.

Det tidlige devonske landskab i Aberdeenshire, hvor fossilerne blev fundet, ville have set vidt anderledes ud end i dag. Skotland lå tæt på Ækvator og oplevede et tropisk til subtropisk klima. Rhynie Chert, det fossile sted, bestod af sandet fladland med lavvandede bassiner af ferskvand til brakvand. Vulkanisk aktivitet og varme kilder fik området til at ligne nutidens Yellowstone National Park. Biodiversiteten i denne periode var primært centreret omkring fugtige klipper nær vandbassiner, dækket af mikrobielle måtter bestående af bakterier, alger og svampe.

Denne forskning udvider vores forståelse af, hvordan cyanobakterier koloniserede land og kaster lys over interaktionerne mellem mikrobielt liv og tidlige terrestriske økosystemer.

kilder:

– iScience: [Link]

– Det Naturhistoriske Museum: [Link]