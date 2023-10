Den ringformede solformørkelse optaget fra den internationale rumstation

NASA-astronaut Jasmin Moghbeli, ombord på den internationale rumstation (ISS), dokumenterede for nylig en ringformet solformørkelse. En ringformet formørkelse opstår, når Månen ikke helt skjuler Solen og efterlader en synlig ring kendt som annulus. Dette giver forskere en sjælden mulighed for at studere Solens korona.

Under formørkelsen tog Moghbeli et fotografi af Månen, der passerede foran Solen, kastede sin skygge eller umbra og delvist formørkede en del af Jordens overflade. Billedet blev taget, da ISS svævede 260 miles over den amerikansk-canadiske grænse og pegede sydpå mod Texas.

Moghbeli ankom til ISS den 27. august som en del af Crew-7-missionen sammen med andre astronauter fra European Space Agency (ESA), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) og Roscosmos. Hun fangede formørkelsen ved hjælp af et unikt sæt udfordringer, der er specifikke for fotografering af himmelfænomener fra ISS.

ISS kredser om Jorden med høj hastighed, hvilket kræver præcise beregninger og timing for at fange begivenheder som solformørkelser nøjagtigt. Disse teknikaliteter fremhæver vigtigheden af ​​videnskabelig dokumentation fra rummet, hvilket giver forskere mulighed for at studere og forstå himmelske begivenheders kompleksitet.

Samlet set giver Moghbelis fotografi et bemærkelsesværdigt billede af den ringformede solformørkelse, der viser skønheden og den videnskabelige betydning af at observere himmelfænomener fra udsigtspunktet til den internationale rumstation.

– International Space Station (ISS): Et rumfartøj i kredsløb om Jorden, der fungerer som forskningslaboratorium og rumhavn for internationalt samarbejde om rumudforskning.

– NASA: Den amerikanske føderale regerings uafhængige agentur, der er ansvarlig for det civile rumprogram og rumfartsforskning.

– Ringformet solformørkelse: En solformørkelse, hvor Månen ikke dækker Solen fuldstændigt og efterlader en lysende ring kaldet annulus.

– NASA-astronaut Jasmin Moghbeli: En astronaut, der fangede den ringformede solformørkelse fra ISS.

– ESA (European Space Agency): En mellemstatslig organisation med fokus på rumudforskning og -studier.

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency): Det japanske agentur, der er ansvarlig for rumfartsaktiviteter, herunder satellitopsendelser og avancerede missioner.

– Roscosmos: Det russiske regeringsorgan med ansvar for rumaktiviteter, herunder udvikling og drift af rumfartøjer og rumstationer.

