Nye opdagelser afslører tabte kontinenter indlejret i sydøstasiatiske jungler

I et bemærkelsesværdigt videnskabeligt gennembrud har forskere ved Utrecht University endelig fundet rester af et kontinent på størrelse med USA, der menes at være forsvundet i de sidste 155 millioner år. Denne opdagelse rejser spændende spørgsmål om vores forståelse af Jordens geologiske historie og muligheden for, at flere tabte kontinenter venter på at blive gravet frem.

Tidligere var eksperter usikre på, om dette forsvundne stykke land, kaldet Argoland, var sunket under havbunden, smeltet sammen med en større landmasse eller simpelthen var gået ubemærket hen og svævede på et uset sted. Men efter en omfattende syv-årig søgning har hollandske forskere med succes sporet dele af Argoland i den tætte jungle i Sydøstasien.

Den banebrydende undersøgelse ledet af Dr. Eldert L. Advokaat demonstrerer, hvordan kontinenterne, når oceanerne er lukket af, passer sammen i en C-formet konfiguration kendt som Pangaea. Tethys-havet, hvor Argoland forsvandt i den sene jura-periode, tjente som scene for denne geologiske begivenhed. Mens de fleste lande ændrer form over tid på grund af kontinentaldrift, var Argolands forsvinden unik.

I modsætning til kontinentet Zealandia, som til sidst sank efter at have brudt sig væk fra Australien for 80 millioner år siden, var Argolands skæbne sandsynligvis forbundet med subduktion. Subduktion opstår, når en tektonisk plade glider under en anden og genbruger pladens kant til jordens kappe. Dette fænomen gav udfordringer med at lokalisere Argoland, da de typiske tegn på subduktion, såsom afskrabning og dannelse af bjerge, ikke var synlige.

For at komplicere sagerne yderligere blev fragmenter, der menes at være fra Argoland, tidligere opdaget i Myanmar og Indonesien. Disse prøver viste sig dog at være meget ældre end splittet fra Australien, hvilket tyder på eksistensen af ​​en yderligere ukendt forsvundet landmasse. Implikationen af, at et amerikansk kontinent forsvinder, rejser spørgsmål om, hvor mange andre kontinenter, der har delt en lignende skæbne.

Gennem deres forskning afslørede Dr. Advokaat og Dr. Douwe JJ van Hinsbergen Argolands rejse. Det fragmenterede oprindeligt i mikrokontinenter og dannede mindre havbassiner karakteriseret ved tyndere, men tættere oceanisk skorpe. Disse fragmenter blev til sidst adskilt og drev, før de blev indlejret i de frodige jungler i Sydøstasien.

Denne banebrydende opdagelse kaster lys over Jordens dynamiske geologiske fortid og udvider vores forståelse af Pangea. Undersøgelsen undersøger ikke kun, hvordan kontinenter bryder op og udvikler sig, men giver også indsigt i kontinenternes vækst. Når vi optrævler mysterierne om tabte kontinenter, har denne viden potentialet til at frigøre et væld af opdagelser inden for områder som biodiversitet og klima.

Med den sidste manglende brik i puslespillet fundet i Argoland, er forskere nu ivrige efter at udforske muligheden for andre tabte kontinenter. Stillehavet, især, præsenterer en spændende mulighed for yderligere undersøgelse, med potentielle forsvundne territorier, der gemmer sig i bjergbælterne i Alaska og British Columbia.

FAQ

Hvad er subduktion?

Subduktion er en geologisk proces, hvor en tektonisk plade glider under en anden, hvilket fører til genanvendelse af pladens kant til jordens kappe.

Hvad er kontinentaldrift?

Kontinentaldrift refererer til bevægelsen og forskydningen af ​​Jordens kontinenter over tid på grund af bevægelsen af ​​tektoniske plader.

Hvad er Pangea?

Pangea er superkontinentet, der eksisterede for cirka 335-175 millioner år siden, og som omfatter alle nuværende kontinenter slået sammen.

Hvad er Zealandia?

Zealandia er et neddykket kontinent, der brød væk fra Australien for millioner af år siden og er for det meste placeret under det sydlige Stillehav.