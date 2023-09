Historiske klimaændringer spillede en rolle i tidlig menneskelig krydsning

En ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Science afslører, at udsving i atmosfæriske CO2-niveauer og deraf følgende ændringer i klima og vegetation var væsentlige faktorer, der påvirkede, hvornår og hvor tidlige menneskearter krydsede sig. Moderne mennesker har en lille procentdel af DNA arvet fra andre homininarter som neandertalere og denisovaner.

Undersøgelsen, udført af et internationalt hold af klimaeksperter og palæo-biologer fra Sydkorea og Italien, brugte palæo-antropologiske beviser, genetiske data og supercomputersimuleringer af tidligere klimaer til at forstå mønstrene for krydsning mellem forskellige arter. De fandt ud af, at neandertalere og denisovanere havde forskellige miljøpræferencer. Denisovaner var bedre tilpasset kolde miljøer, såsom boreale skove og tundrazoner, mens neandertalerne foretrak tempererede skove og græsarealer.

Forskerne brugte computersimuleringer til at analysere den geografiske overlapning af disse forskellige levesteder i varme mellemistider. De fandt ud af, at der i disse perioder med overlapning var flere muligheder for møder og interaktioner mellem arterne, hvilket øgede sandsynligheden for krydsning. Simuleringerne stemte også overens med kendte episoder af krydsning, der fandt sted for omkring 78,000 og 120,000 år siden.

For yderligere at forstå de klimatiske drivkræfter bag krydsning undersøgte forskerne, hvordan vegetationsmønstrene ændrede sig over Eurasien i de sidste 400,000 år. De opdagede, at forhøjede niveauer af atmosfærisk CO2 og milde interglaciale forhold forårsagede en vestlig udvidelse af tempereret skov ind i det centrale Eurasien, hvilket skabte spredningskorridorer for neandertalere til Denisovan-territorier.

En af de udfordringer, forskerne stod over for, var at estimere de foretrukne klimatiske forhold for Denisovans, da der er begrænsede data tilgængelige. Men de udviklede nye statistiske værktøjer til at redegøre for kendte forfædres forhold mellem menneskelige arter, hvilket giver dem mulighed for at estimere potentielle Denisovan-habitater. Overraskende nok indikerede analysen, at Nordeuropa kunne have været et passende miljø for Denisovans, foruden Rusland og Kina.

Denne undersøgelse giver værdifuld indsigt i forholdet mellem klimaændringer, habitatskift og menneskelig genetisk diversificering. Ved at forstå disse historiske mønstre kan forskere yderligere undersøge de genetiske spor af krydsning i forskellige populationer og få en bedre forståelse af vores fælles herkomst.

