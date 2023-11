Robotkemiker: Låser op for iltproduktion fra Mars-snavs

Mens mulighederne for robotter og kunstig intelligens fortsætter med at omdefinere grænserne for menneskelig udforskning, har et gennembrud i iltproduktion bragt os et skridt tættere på at opretholde liv på andre planeter. Et team af forskere ved University of Science and Technology i Kina har udviklet en kunstigt intelligent robotkemiker, der er i stand til at udvinde ilt fra materialer fra Mars.

Mens ideen om at bruge lokale ressourcer til rummissioner har vundet indpas i de senere år, ville evnen til at producere vitale ressourcer som ilt på stedet betydeligt reducere de logistiske udfordringer ved fremtidige missioner. Robotten, der ligner en stor kasse med en robotarm, var forsynet med Mars-meteoritter og sammensætninger, der efterligner Mars-overfladen. Med minimal menneskelig interaktion brugte den AI-drevne kemiker syre og alkali til at nedbryde Marsmalmen og analysere dens sammensætning.

Som en mesterkok, der arbejder med begrænsede ingredienser, søgte robotkemikeren derefter gennem svimlende 3.7 millioner mulige kombinationer for at finde den optimale katalysator for en ilt-udviklingsreaktion. Denne katalysator ville frigive ilt fra vand, et afgørende element for menneskets overlevelse. Hele processen, fra forberedelse af Mars-materialet til afprøvning og syntetisering af den optimale formel, blev fuldført autonomt af robotkemikeren.

I deres undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Synthesis anslog holdet, at en enkelt kvadratmeter Mars-snavs kunne producere cirka 60 gram ilt i timen ved hjælp af deres robotkemiker. Denne nye udvikling supplerer NASA's Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), som med succes har produceret ilt fra Mars-luft ombord på Perseverance-roveren.

Implikationerne af dette gennembrud strækker sig ud over iltproduktion. Robotkemikersystemet har potentialet til at låse op for skabelsen af ​​forskellige katalysatorer og forbindelser ved hjælp af lokalt tilgængelige ressourcer. Dens evne til at finde en kemisk vej mod enhver målforbindelse tilbyder ikke kun løsninger til at opretholde menneskeliv på Mars, men skubber også grænserne for kemisk syntese i fjerntliggende og ressourcebegrænsede miljøer.

Mens konceptet med kunstigt intelligente robotkemikere, der låser op for udenjordiske ressourcers hemmeligheder, bringer os tættere på at blive en multiplanetarisk art, kan vi ikke ignorere de advarende historier, der er indlejret i science fiction. Når vi begiver os ud på denne spændende rejse, skal vi forblive årvågne og sikre, at vores robot-ledsagere bevarer deres rolle som hjælpsomme assistenter i stedet for at vende os mod os.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er evnen til at producere ilt på Mars vigtig?

At producere ilt på Mars ville eliminere behovet for at transportere det fra Jorden, hvilket reducerer omkostningerne og de logistiske udfordringer ved menneskelige missioner til planeten. Det ville også give en vital ressource til at opretholde menneskelig tilstedeværelse på Mars ved at muliggøre åndbar luft og potentielt tjene som drivmiddel for raketter.

Hvordan udvinder robotkemikeren ilt fra snavs fra Mars?

Robotkemikeren analyserer Mars-malmen for at bestemme dens sammensætning og søger derefter efter en katalysator, der kan udløse en iltudviklingsreaktion fra vand. Ved at nedbryde Mars-snavset og bruge lokale ressourcer, producerer robotten autonomt ilt.

Hvad er implikationerne af robotkemikerens evner?

Ud over iltproduktion åbner robotkemikerens evne til at finde kemiske veje og skabe forskellige forbindelser ved hjælp af lokale ressourcer muligheder for kemisk syntese i fjerntliggende og ressourcebegrænsede miljøer. Det kan revolutionere den måde, vi nærmer os ressourceudnyttelse i udforskning af rummet.

Hvilke andre eksperimenter udføres for at producere ilt på Mars?

Robotkemikerens præstation suppleres af NASAs Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), som allerede med succes har produceret ilt fra Mars luft. Disse fremskridt inden for iltproduktionsværktøjer bidrager til vores forståelse af ressourceudnyttelse på Mars og baner vejen for fremtidige menneskelige missioner til den røde planet.