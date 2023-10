Kølevæskelækage på russisk modul af internationale rumstation stopper

En kølevæskelækage på den internationale rumstations russiske modul (ISS) ser ud til at være stoppet to dage efter, at den blev opdaget. Lækagen, der begyndte den 9. oktober, udgjorde ingen fare for astronauterne på rumstationen. Men som en sikkerhedsforanstaltning har NASA udskudt to planlagte rumvandringer, mens de undersøger situationen. Lækagen blev identificeret gennem kameraer i NASAs Mission Control i Houston, og det blev bekræftet af astronaut Jasmin Moghbeli om bord på ISS.

Lækagen opstod på backupradiatoren til det russiske Nauka Multipurpose Laboratory Module (MLM), som oprindeligt var beregnet til et andet russisk modul kaldet Rassvet. Lækagen har ingen indflydelse på besætningen eller driften af ​​rumstationen, da Naukas primære radiator stadig fungerer normalt. Denne lækage er den seneste i rækken af ​​kølevæskelækager, der er opstået på russisk ISS-udstyr i de seneste måneder. Årsagen til disse lækager er stadig under undersøgelse, med spekulationer om et systemisk problem.

Ammoniak bruges til at afkøle ISS-systemerne, fordi de genererer spildvarme. Kølevæsken cirkulerer gennem kolde plader og varmevekslere for at fjerne varmen, og så frigiver den varmen ud i rummet gennem radiatorer. Den lækkede radiator på Nauka vil blive repareret, så kølevæsken kan fortsætte sin funktion. Det er værd at bemærke, at der tidligere har været andre hændelser med russisk udstyr på ISS, herunder en softwarefejl på Nauka, der forårsagede en kortvarig nødsituation og et hul fundet i et Soyuz-rumfartøj, som senere blev lappet.

Den Internationale Rumstation er planlagt til at fortsætte driften indtil mindst 2030. Mens spændingerne mellem Rusland og andre ISS-partnere er steget på grund af Ruslands igangværende invasion af Ukraine, har NASA-embedsmænd udtalt, at forholdet vedrørende ISS forbliver normale.

kilde: Space.com, Live Science