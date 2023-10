Mars Express giver en fantastisk overflyvning af Noctis Labyrinthus

Forskere har længtes efter at udforske Mars mysterier tæt på, og nu kan vi takket være Mars Express-rumfartøjet få et glimt af planetens ærefrygtindgydende terræn. Ved hjælp af tusindvis af billeder taget af sine kameraer har Mars Express skabt en fængslende animation af en af ​​de mest spændende regioner på Mars: Noctis Labyrinthus, også kendt som "Nattens Labyrint."

Noctis Labyrinthus er et system af dale beliggende mellem Mars' Valles Marineris og de massive vulkaner i Tharsis Bulge. Dette opbrudte landskab strækker sig over næsten 1,200 kilometer og tilbyder en fristende forhåndsvisning af, hvad fremtidige opdagelsesrejsende kan støde på. Dannelsen af ​​Noctis Labyrinthus kan tilskrives Tharsis Rise, hvor vulkansk aktivitet fik det omkringliggende område til at bue op, hvilket resulterede i tektoniske spændinger og dannelsen af ​​dybe skyttegrave kaldet "grabens".

En overflyvning af Noctis Labyrinthus er som en rejse gennem tiden. De højeste plateauer i animationen repræsenterer det oprindelige overfladeniveau og giver et indblik i, hvordan Mars så ud, før tektonisk aktivitet og erosion tog deres vejafgift. De krydsende kløfter og dale er, selvom de er små af udseende, op til 30 km brede og seks km dybe. Jordskred er også forekommet i løbet af årtusinder, der dækker ældre overfladeenheder og har yderligere tilføjet regionens kompleksitet.

Animationen afslører tilstedeværelsen af ​​store klitfelter, dannet af marsvinde, der blæser sand hen over overfladen. Denne flyover viser millioner af års geologisk historie, ligesom at flyve over og gennem Jordens Grand Canyon for at studere dens indviklede tværgående brudzoner.

Oprettelsen af ​​denne fantastiske flyover krævede kombinationen af ​​adskillige individuelle billeder taget under otte Mars Express-baner. Disse billeder blev integreret med topografiske data afledt af en digital terrænmodel, hvilket resulterede i et realistisk tredimensionelt landskab. Hvert sekund af videoen omfatter 50 billeder gengivet langs en foruddefineret kamerabane.

Videoen afslører ikke kun Mars' gamle historie, men afspejler også historien om Mars Express selv. Åbningsteksterne blev skabt ved hjælp af en nylig 20-årig Mars global farvemosaik, der understreger både missionens bemærkelsesværdige præstationer og den udviklende karakter af vores forståelse af den røde planet.

Afslutningsvis giver denne fængslende flyover-animation af Noctis Labyrinthus af Mars Express en smag af de vidundere, der venter fremtidige opdagelsesrejsende på Mars. Videoen giver et unikt indblik i planetens geologiske fortid og viser Mars Express-rumfartøjets imponerende evner til at fange og visualisere skønheden på vores naboplanet.

Definitioner:

– Noctis Labyrinthus: Et system af dale beliggende mellem Valles Marineris og Tharsis-bulen på Mars.

– Tharsis Bulge: Et vulkansk plateau på Mars, der er hjemsted for flere massive vulkaner.

– Grabens: Grøftlignende træk dannet af udtynding og udvidelse af planetens skorpe.

– Terrænmodel: En tredimensionel repræsentation af overfladen af ​​et himmellegeme, baseret på data som højde og topografi.

