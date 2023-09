Hvorfor mitokondrielt DNA videregives fra mødre

En nylig undersøgelse offentliggjort i Nature Genetics har kastet lys over årsagen til, at mitokondrielt DNA (mtDNA) hovedsageligt overføres fra mødre til deres afkom. Mitokondrier, kendt som cellernes kraftcentre, producerer den energi, der er nødvendig for cellulære funktioner. Denne organel er udelukkende lavet ud fra den genetiske opskrift, der findes i en mors DNA, mens en fars mtDNA ikke spiller nogen rolle.

Forskning udført på menneskelige sædceller fandt ingen intakt mtDNA før befrugtning, hvilket indikerer, at mandligt mtDNA er fraværende i mitokondrierne. Forfatterne af undersøgelsen konkluderede, at menneskelige spermatozoer er blottet for mtDNA, og at mitokondriegenomet for det meste er nedarvet fra moderen hos pattedyr.

En mulig forklaring på dette fænomen er den højere mutationshastighed af mitokondriegenomet sammenlignet med det nukleare genom. Under celledeling er mitokondrier fordelt tilfældigt blandt datterceller, hvilket kan føre til, at nogle celler får utilstrækkelige mitokondrier. Dette kan resultere i øgede mutationer og spaltninger i mtDNA. Sædceller har en begrænset levetid og skal forbruge store mængder energi for at nå et æg til befrugtning. Tilstedeværelsen af ​​mtDNA i sædceller kan akkumulere mutationer på grund af deres hurtige energiforbrug.

I modsætning hertil er ægceller ikke afhængige af deres egne mitokondrier for energi. De får energi fra naboceller, som giver dem mulighed for at bevare sundt mtDNA for at videregive til fremtidige generationer. Dette forklarer, hvorfor moderens arv af mtDNA er udbredt.

Selvom denne undersøgelse giver indsigt i den maternelle arv af mtDNA, forklarer den ikke sjældne tilfælde, hvor mtDNA-transmission ser ud til at komme fra begge forældre. Disse resultater kan dog hjælpe med at forstå fertilitetsforstyrrelser, der kan overføres gennem æg eller sæd. Desuden har de seneste fremskridt inden for mitokondriel erstatningsterapi muliggjort fødslen af ​​børn med DNA fra tre forskellige mennesker, hvilket fremhæver potentialet for målrettede mutationer og genetiske sygdomme. På trods af mtDNA's vitale rolle i livet, er der stadig meget at lære om dets oprindelse og funktioner.

Kilder: Nature Genetics