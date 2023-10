Alternativ metode reducerer beregningstiden for absorptionsspektrumsimulering

En alternativ beregningsmetode er blevet udviklet af fysikeren Tárcius Nascimento Ramos og hans team for at reducere den tid, der kræves til computersimulering af absorptionsspektre. Metoden, kendt som INDO/S (Intermediate Neglect of Differential Overlap with Spectroscopic Parameterization), tilbyder en mere effektiv og omkostningseffektiv tilgang sammenlignet med den i øjeblikket dominerende densitets funktionelle teori (DFT) metode.

Simulering er et vigtigt værktøj til at studere molekyler med høj sandsynlighed for at absorbere lavenergifotoner. Disse molekyler har en bred vifte af applikationer, herunder højopløsningsmikroskopi, datalagring og medicinske behandlinger. Imidlertid kræver simulering af store molekyler betydelig beregningskraft, hvilket ofte tager dage eller endda måneder at behandle.

INDO/S-metoden, selvom den blev betragtet som tilnærmelsesværdig af natur, viste sig at være yderst effektiv i teoretiske undersøgelser af store molekylære forbindelser. Ved at erstatte beregningsmæssigt dyre beregninger med tabelværdier udledt af eksperimentelle spektroskopiske data, reducerede metoden beregningstiden betydeligt til cirka fire timer på en konventionel computer.

Ramos og hans team brugte INDO/S-metoden til at studere en- og to-foton-absorptionsspektrene for et stort molekyle afledt af stilben. Molekylet, der består af over 200 kulstof-, oxygen- og brintatomer, gav unikke udfordringer på grund af dets fleksibilitet og formændrende egenskaber.

Ved at karakterisere disse molekylers absorptionsspektre på et mikroskopisk niveau fandt forskerne, at den semi-empiriske INDO/S-metode var mest velegnet til at forudsige absorptionsegenskaberne for store molekyler i opløsning. Disse resultater har vigtige konsekvenser for molekylære ingeniører, der søger at udvikle nye forbindelser med større effektivitet i forskellige applikationer.

En af de vigtigste fordele ved to-foton absorption er dens høje rumlige opløsning, hvilket gør den velegnet til mikroskopi afbildning af dybe væv med minimal skade på omgivende strukturer. Derudover muliggør to-foton-absorption skabelsen af ​​præcise 3D-strukturer til datalagringsformål med højdensitetskodning pr. volumen.

Denne undersøgelse repræsenterer et væsentligt skridt fremad inden for computermodellering af absorptionsspektre og åbner op for nye muligheder for beregningsmæssige undersøgelser af komplekse molekylære systemer.

kilder:

– Journal of Chemical Physics

– Agência FAPESP