AlphaMissense: En ny AI-model til at forudsige Missense-varianter

Forskere har udviklet en banebrydende AI-model kaldet AlphaMissense, som præcist forudsiger og karakteriserer patogeniciteten af ​​humane proteomomfattende missense-varianter på enkelt aminosyresubstitutionsniveau. Denne model er en tilpasning af den meget nøjagtige proteinstruktureringsmodel, AlphaFold (AF), med yderligere arkitektoniske modifikationer.

Missense-varianter er genetiske ændringer, der påvirker proteiner ved at ændre aminosyresekvensen. Selvom kun en lille procentdel af disse varianter er blevet klassificeret som patogene eller godartede, er nøjagtig forudsigelse af deres funktioner afgørende for at forstå sygdomme og udvikle målrettede terapier. Imidlertid har eksisterende prædiktive modeller begrænsninger, der hindrer deres effektivitet i præcist at bestemme betydningen af ​​disse varianter.

AlphaMissense overvinder disse udfordringer ved at inkorporere AlphaFolds evne til at forstå multiple sequence alignments (MSA'er) og lære evolutionære begrænsninger fra relaterede sekvenser. Modellen er trænet med svage mærker, såsom benigne varianter og hypotetiske patogene varianter, for at afbøde menneskelige kurationsfordomme. Den udkonkurrerer eksisterende modeller trænet på kliniske databaser og viser betydelige forbedringer i at forudsige patogenicitet inden for specifikke sygdomsassocierede gener.

Et af de bemærkelsesværdige træk ved AlphaMissense er dets evne til at fange forskelle i effekten af ​​individuelle varianter inden for evolutionært begrænsede domæner. Modellen tager også højde for proteinstruktur og aminosyrefordelinger, hvilket gør forudsigelser i overensstemmelse med kendte biologiske principper.

For at validere nøjagtigheden af ​​AlphaMissense udførte forskerne omfattende test på missense-varianter fra ClinVar-databasen. Modellen opnåede et højt areal under modtageroperatørkurven (auROC) og demonstrerede overlegen ydeevne sammenlignet med andre modeller.

Frigivelsen af ​​AlphaMissense giver uvurderlige ressourcer til forskersamfundet, herunder forudsigelser af missense-varianter, forudsigelser af patogenicitet på genniveau og forudsigelser for alle mulige missense-varianter og aminosyresubstitutioner. Disse ressourcer vil lette yderligere undersøgelser af den funktionelle betydning af missense-varianter og bidrage til fremskridt inden for genetisk forskning.

Samlet set repræsenterer AlphaMissense et betydeligt gennembrud i forudsigelse af missense-varianteffekter og har potentialet til at forbedre vores forståelse af genetiske sygdomme og forbedre klinisk diagnostik og terapier.

