Forskere fra Leeds University har udført en undersøgelse, der afslører, at næsten halvdelen af ​​Antarktis ishylder er skrumpet i de sidste 25 år, hvor menneskeskabt global opvarmning sandsynligvis er hovedårsagen. Ud af de 162 ishylder, der omgiver kontinentet, er 71 reduceret i volumen og frigivet 7.5 billioner tons smeltevand i havene. Ishylderne på den vestlige side af Antarktis, som er udsat for varmt vand, er stort set faldet i størrelse, mens dem på den østlige side, beskyttet af koldt vand nær kysten, enten er forblevet uændret eller øget i volumen. Dette nettotab af is svarer til 7.5 billioner tons.

Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Scientific Advances, brugte over 100,000 satellitradarbilleder til at vurdere ishyldernes sundhed. Den fandt ud af, at den vestlige side af Antarktis har varmere vandtemperaturer ved havbunden, nærmer sig 2°C, hvilket er varmt nok til at smelte isen over den. På den anden side oplever den østlige side koldere havtemperaturer.

De skrumpende ishylder vil have betydelige konsekvenser for den globale havcirkulation, idet de fungerer som et "transportbånd", der flytter næringsstoffer, varme og kulstof. Afsmeltningen af ​​is tilføjer ferskvand til det salte havvand, hvilket får det til at blive lettere og langsommere til at synke, hvilket svækker cirkulationssystemet. Undersøgelsen fandt også, at næsten halvdelen af ​​ishylderne krymper uden tegn på bedring, i modsætning til forventningerne om, at de ville gennemgå cyklusser med krympning efterfulgt af genvækst.

Dr. Benjamin Davison, den ledende forsker i undersøgelsen, antyder, at menneskeskabt global opvarmning sandsynligvis er den primære årsag til istabet. Hvis tabet skyldtes naturlig klimavariation, ville der have været tegn på isgenvækst på de vestlige ishylder.

Ishylder spiller en afgørende rolle i at bremse strømmen af ​​is fra gletsjere til havene. Når ishylderne svækkes eller reduceres i størrelse, øges hastigheden af ​​is tabt fra gletsjere. Især Getz-ishylden oplevede det største tab af is, med 1.9 billioner tons tabt i løbet af undersøgelsesperioden. Størstedelen af ​​dette tab skyldtes smeltning ved bunden af ​​ishylden snarere end kælvning.

Mens undersøgelsen fremhæver den konstante nedslidning af ishylder på grund af smeltning og kælvning, fik Amery Ice Shelf på østsiden af ​​Antarktis faktisk 1.2 billioner tons is på grund af sine koldere omgivelser. Denne forskning giver et basismål til at spore fremtidige ændringer, efterhånden som klimaet fortsætter med at varme.

kilder:

– Undersøgelse ledet af forskere ved Leeds University

– Udgivet i tidsskriftet Scientific Advances