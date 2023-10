Den kryovulkaniske komet på vej mod Jorden: 12P/Pons-Brooks

En massiv kryovulkanisk komet kendt som 12P/Pons-Brooks er i øjeblikket på vej mod Jorden. Denne komet, der er tre gange så stor som Mount Everest, brød for nylig i udbrud den 5. oktober og markerede dens anden eksplosion inden for de seneste fire måneder.

Det, der gør denne komet unik, er dens sammensætning. Ifølge Dailymail består 12P/Pons-Brooks af is, støv og gasser, som skaber et fænomen, der ligner kulsyre i en sodavandsflaske. Kometens faste kerne anslås at have en diameter på 18.6 miles (30 km), og når den opvarmes af solen, opbygges trykket indeni, indtil der sker en eksplosion, hvilket frigiver frosset affald gennem brud i kernens skal.

Under den seneste eksplosion bemærkede observatører, at koma, gasskyen, der omgiver kernen, så ud til at have "horn". Den nøjagtige årsag til denne hornlignende form er stadig ukendt, men eksperter mener, at det kan skyldes den ejendommelige form af den kryovulkaniske udluftning og en form for blokering, der får materialet til at blive udstødt i et unikt strømningsmønster. Nogle har endda sammenlignet kometens udseende med rumfartøjet Millennium Falcon fra Star Wars.

På trods af dens frygtede bane og form er der ingen umiddelbar trussel om en "dyb indvirkning" fra 12P/Pons-Brooks. Kometen vil ikke være synlig med det blotte øje, før den passerer tæt på Jorden i 2024, og den vender først tilbage til vores nærhed i 2095. Men hvis kometen fortsætter med at eksplodere, kan den tiltrække sig mere opmærksomhed i de kommende år.

12P/Pons-Brooks er en af ​​20 kendte kometer med aktive isvulkaner, og den blev først identificeret af Jean-Louis Pons i juli 1812.

