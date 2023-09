Spejlbilleder: Forskere observerer Alice Rings i laboratoriet

Forskere i USA og Finland har for første gang observeret Alice-ringe i laboratoriet. Alice-ringe er ringlignende hvirvler, der vender ladningerne fra alle monopoler, der passerer gennem dem, inspireret af den spejllignende portal i Lewis Carrolls roman "Through the Looking-Glass". Forsøget brugte ultrakolde atomer og kunne give indsigt i grundlæggende processer inden for partikelfysik og kosmologi.

Holdets opdagelse kombinerede to forskningslinjer, der dukkede op for cirka 35 år siden. En forskningslinje involverer kosmiske strenge, som er hypotetiske 1D-defekter i rumtid. Disse strenge kunne potentielt have dybtgående implikationer for kosmologien, da de kunne gøre stof til antistof. Hvis der eksisterer kosmiske strenge, ville de være kendt som Alice-strenge.

Den anden forskningslinje fokuserer på monopoler, som er enkeltstående ladningspunkter i rummet. Monopoler og strenge kan bære bevarede topologiske ladninger, som kan være magnetiske, elektriske eller kvarkfarveladninger. I 1980'erne indså forskerne, at monopoler kunne blive deformeret til en løkkelignende struktur kaldet en Alice-ring, når de blev observeret tæt på.

En spændende egenskab ved en Alice-ring er, at hvis en anden monopol passerer gennem dens midte, ville monopolen forvandle sig til en antipartikel. Dette indikerer et spejlvendt univers, hvor antistof dominerer over stof.

I 2015 skete et gennembrud, da forskere skabte en monopol i et Bose-Einstein-kondensat, en gas af rubidium-atomer, der blev afkølet tæt på det absolutte nul. Den seneste undersøgelse kombinerede eksperimentelle teknikker med simuleringsmetoder for at observere tidsudviklingen af ​​monopoler i et kondensat. Forskerne fandt ud af, at monopoler henfalder til Alice-ringe, og de var i stand til direkte at observere flere træk ved Alice-ringene, efterhånden som monopolen udviklede sig.

Disse fund har implikationer for vores forståelse af kvantevæsker, hvilket tyder på, at strukturer, der omdanner stof til antistof, spontant kan opstå under specifikke forhold. Forskerne håber, at deres eksperiment kan tilbyde en værdifuld platform til at udforske fundamentale processer i universet.

Kilde: Nature Communications

Definitioner:

– Alice-ringe: ringlignende hvirvler, der vender ladningerne fra monopoler, der passerer gennem dem, inspireret af den spejllignende portal i "Through the Looking-Glass"

– Monopoler: enkeltstående ladepunkter i rummet

– Kosmiske strenge: hypotetiske 1D-defekter i rumtid med potentielt dybtgående implikationer for kosmologi

