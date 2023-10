Magnetiske algerobotter: En bæredygtig løsning på plastikforurening

Plastforurening er blevet et presserende miljøspørgsmål, og dets udbredte anvendelse fører til enorme mængder plastaffald i vandmiljøer. Disse plastik nedbrydes til mikroplast og nanoplast, som indtages af vandlevende organismer og kan udgøre en trussel mod deres sundhed og økosystem. For at løse dette problem har forskere ved Central European Institute of Technology (CEITEC) ved Brno University of Technology udviklet magnetiske algerobotter.

Holdet hos CEITEC dekorerede grønne algeceller med bittesmå partikler af magnetit og skabte magnetiske algerobotter, der kan styres til at sigte det mest uhåndgribelige plastik fra vandet. Ved at bruge et eksternt magnetfelt tiltrækker og fanger disse mikro-/nano-størrelse partikler mikroplast og nanoplast. Algecellerne er biologisk nedbrydelige, nemme at masseproducere og omkostningseffektive, hvilket gør dem til et ideelt materiale til at skabe disse bittesmå robotter.

De første test har vist lovende resultater. De magnetiske algerobotter har med succes fanget både mikroplast og nanoplast med høj fjernelseseffektivitet. Selv efter flere cyklusser med afvaskning af det opfangede plastik, bevarede robotterne deres effektivitet. De kan genbruges til videre brug ved blot at tilføje et nyt lag magnetit.

Mens undersøgelsen stadig er i den indledende fase, mener forskerne, at disse magnetiske algerobotter potentielt kan bruges i saltvandsmiljøer uden nogen indflydelse på deres bevægelse. Der er dog behov for yderligere undersøgelser for at forstå den biologiske nedbrydelighed og langsigtede miljøeffekter af disse nanopartikler og sikre, at de ikke fører til toksicitetsproblemer.

Samlet set tilbyder udviklingen af ​​magnetiske algerobotter en bæredygtig løsning til at tackle plastikforurening i vandmiljøer. Ved at bruge miljøvenlige materialer og magnetisk kontrol kan disse små viceværter effektivt fjerne mikroplastik og nanoplast, hvilket reducerer deres skade på livet i havet og økosystemet.

FAQ

Hvordan fjerner magnetiske algerobotter mikroplastik og nanoplast?

Magnetiske algerobotter er partikler i mikro/nanostørrelse fremstillet ved at dekorere grønne algeceller med magnetitnanopartikler. Disse algeceller tiltrækker mikroplastik og nanoplast på grund af deres negative elektrostatiske ladning, som effektivt fanger og fjerner dem fra vandet.

Kan magnetiske algerobotter genbruges?

Ja, magnetiske algerobotter kan genbruges. Efter at have fanget plastikken, kan robotterne vaskes for at fjerne de forurenende stoffer. Selvom en lille mængde af magnetitbelægningen kan vaskes væk, bevarer robotterne deres opfangningseffektivitet selv efter flere vaskecyklusser. De kan derefter belægges med frisk magnetit og genbruges.

Er magnetiske algerobotter miljøvenlige?

Ja, magnetiske algerobotter er miljøvenlige. De algeceller, der bruges til at skabe disse robotter, er biologisk nedbrydelige og nemme at masseproducere. Derudover anses magnetitnanopartiklerne for at være biokompatible og kan nemt opsamles i slutningen af ​​processen, hvilket sikrer, at ingen partikler efterlades til at forurene vandet.

