Astronomer bruger partikelbruser til at studere kosmiske stråler

Astronomer har udviklet en ny metode til at studere kosmiske stråler, der konstant bombarderer Jorden fra rummet. Disse ladede partikler er svære at spore tilbage til deres kilde på grund af afbøjninger forårsaget af magnetiske felter i rummet. Kilderne til kosmiske stråler, som ligger hinsides solsystemet, forbliver et mysterium. Potentielle mistænkte omfatter supernovaer, aktive galaktiske kerner, gammastråleudbrud og mørkt stof, men der er endnu ikke fundet afgørende beviser.

Forskere har dog fundet en måde at analysere byger af sekundære partikler, der skabes, når kosmiske stråler interagerer med Jordens atmosfære. Disse "omfattende luftbyger" opstår, når ladede kosmiske partikler kolliderer med partikler i atmosfæren og producerer en kaskade af sekundære partikler, der regner ned til Jordens overflade.

I en nylig undersøgelse brugte forskere præcise observationer af omfattende luftbyger taget med Subaru-teleskopet på Hawaii til at få indsigt i disse partikler og de kosmiske stråler, der udløser dem. De analyserede tusindvis af billeder taget mellem 2014 og 2020 og identificerede 13 billeder med omfattende luftbyger. Disse billeder afslørede et større antal partikelspor end forventet, hvilket potentielt giver et fingerpeg om at optrevle mysteriet om kosmiske stråler.

Forskerholdet mener, at deres metode har potentialet til at bestemme karakteren af ​​individuelle partikler i omfattende luftbyger, hvilket kan bidrage til bedre forståelse af kosmiske stråler. Ved at integrere denne tilgang med konventionelle metoder håber astronomer at afdække partikelingredienserne i luftbruser og få yderligere indsigt i oprindelsen af ​​kosmiske stråler.

Forskere formoder, at kosmiske stråler primært består af protoner (90%), heliumkerner (9%) og andre partikler såsom elektroner og tunge atomkerner. Denne nye undersøgelse tilbyder en lovende vej til at identificere de partikler, der er til stede i luftbyger og dermed kosmiske stråler.

Holdets forskning blev offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports.

kilder:

– Videnskabelige rapporter