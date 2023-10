Forskere bruger kunstig intelligens og maskinlæring til at identificere supernova i realtid

Et team af forskere og astronomer fra forskellige universiteter, herunder Northwestern University og University of Technology i Californien, har med succes brugt kunstig intelligens (AI) og maskinlæring til at identificere og klassificere en supernova, som den opstod. Projektet, kendt som Bright Transient Survey (BTS) bot, har til formål at automatisere processen med at skelne eksploderende stjerner fra andre himmelske begivenheder, hvilket i sidste ende giver forskerne mere tid til analyse.

Holdet bag BTSbot udviklede AI-modellen ved at træne den med over 1.4 millioner historiske billeder, inklusive prøver af bekræftede supernovaer, flammende stjerner, periodiske variable stjerner og flammende galakser. Ved at fodre algoritmen med dette omfattende datasæt og integrere det i observationsportalen, kan videnskabsmænd nu nemt bestemme de handlinger, som modellen udfører.

Mens projektet har stået over for forhindringer som billedkontrol og datakvalitetskontrol, viser den vellykkede brug af AI i real-time supernova-identifikation potentialet for øget effektivitet i astronomisk forskning. Der er dog bekymringer om potentielle skævheder og selektionsbias, der kan påvirke nøjagtigheden af ​​AI-modeller til at identificere himmellegemer i andre galakser.

Anvendelsen af ​​kunstig intelligens og maskinlæring på forskellige områder, herunder astronomi, bliver stadig mere udbredt. På trods af de lovende fremskridt har eksperter opfordret til forsigtighed og understreget behovet for at adressere potentielle skævheder og etiske bekymringer forbundet med teknologien.

Kilde: Northwestern University, Decrypt

Definitioner:

Supernova: Eksplosionen af ​​en stjerne, der frigiver enorme mængder energi, som kortvarigt overstråler en hel galakse, der sker, når en stjerne opbruger sit kernebrændstof.

Kunstig intelligens (AI): Maskinernes evne til at efterligne intelligent menneskelig adfærd og udføre opgaver, der typisk kræver menneskelig intelligens, såsom mønstergenkendelse og beslutningstagning.

Machine Learning: En applikation af AI, der gør det muligt for maskiner at lære af og forbedre opgaver uden at være eksplicit programmeret, ved at bruge algoritmer og statistiske modeller til at analysere og fortolke enorme mængder data.

Bright Transient Survey (BTS) bot: Et projekt, der bruger kunstig intelligens og maskinlæring til at identificere og klassificere supernovaer i realtid, med det formål at automatisere processen med at skelne eksploderende stjerner fra andre himmelske begivenheder.

