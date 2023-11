Ny AI-robotkemiker opdager, hvordan man kan producere ilt på Mars

En innovativ AI-drevet robotkemiker udviklet af kinesiske forskere har gjort en banebrydende opdagelse, der potentielt kan hjælpe med at opretholde menneskeliv på Mars. Ved at analysere Mars-meteoritter identificerede robotkemikeren materialer, der kan nedbryde vandmolekyler til ilt og brint. Denne betydningsfulde opdagelse, delt i tidsskriftet Nature Synthesis, bringer os et skridt tættere på muligheden for at etablere en iltfabrik på Mars.

I modsætning til menneskelige forskere, der ville tage cirka 2,000 år at afsløre dette gennembrud, fuldførte AI-robotkemikeren opgaven på mindre end 5 timer ved at bruge en kombination af syre og alkali til at opløse og adskille meteoritmateriale. Denne effektive proces viser fordelen ved at udnytte AI-teknologi i videnskabelig forskning.

Dr. Jun Jiang, hovedforfatter af undersøgelsen fra University of Science and Technology i Kina, beskriver robotkemikeren som havende en "kemihjerne." Udstyret med et laserbaseret instrument kaldet Libs analyserer robotkemikeren først den kemiske sammensætning af Mars malme. Den bruger derefter en indbygget arbejdsstation til at teste den resulterende metalforbindelse og sender de indsamlede data til dens beregningsmæssige AI-"hjerne" til behandling.

Et af de mest bemærkelsesværdige aspekter af denne opdagelse er, at det testede katalysatormateriale viste sig at producere ilt støt ved frysepunktet på -37°C (-34.6°F), som er gennemsnitstemperaturen på Mars. Med kun 15 timers solbestråling kan AI-kemikeren generere en tilstrækkelig iltkoncentration til menneskelig overlevelse.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvordan opdagede AI-robotkemikeren de materialer, der kan nedbryde vand til ilt og brint?

AI-robotkemikeren undersøgte Mars-meteoritter og brugte en kombination af syre og alkali til at opløse og adskille meteoritmateriale. Gennem denne proces opdagede den en kemisk forbindelse, der er i stand til at nedbryde vand, der findes i isaflejringer på Mars.

Hvor lang tid tog det robotkemikeren at fuldføre opgaven?

Robotkemikeren var i stand til at fuldføre vandnedbrydningsprocessen på mindre end 5 timer. Til sammenligning ville det tage en menneskeforsker cirka 2,000 år at opnå det samme resultat.

Hvilken temperatur blev katalysatormaterialet testet ved?

Katalysatormaterialet blev testet ved en frysetemperatur på -37°C (-34.6°F), som er gennemsnitstemperaturen på Mars.

Kan AI-robotkemikeren producere nok ilt til menneskelig overlevelse?

Ja, med kun 15 timers solbestråling kan AI-kemikeren generere en tilstrækkelig iltkoncentration, der er nødvendig for menneskets overlevelse på Mars.

kilder:

– Original artikel: [LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

– Tidsskriftsartikel: [Nature Synthesis](https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)