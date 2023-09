AI-drevet videoanalyse kunne revolutionere forskning i fugleadfærd

En computervidenskabsstuderende ved University of Alberta har brugt kunstig intelligens (AI) til at forbedre analysen af ​​forskningsvideoer, der studerer adfærden hos rødvingede solsorte og deres reder. Videoanalysen er afgørende for at forstå virkningerne af parasitisme på fugleadfærd. Den nuværende metode til at identificere specifikke fugle og deres handlinger kræver, at man manuelt gennemgår timevis af videooptagelser og lytter efter deres særskilte opkald. Denne proces er tidskrævende og kræver ekspertise i fuglebiologi.

Imidlertid har AI-drevet videoanalyse potentialet til at revolutionere forskningen i fugleadfærd ved at automatisere detektionen af ​​individuelle fugle og deres aktiviteter. Priscilla Adebanji, den studerende, der arbejdede på dette projekt, brugte computersynsværktøjer og bevægelsesdetektionsalgoritmer til at forfine de rå optagelser og udpege de nøjagtige tidspunkter, hvor fuglene besøger deres reder for at fodre deres unger, samt om de går ind eller ud. Denne automatisering reducerer den tid, der er nødvendig for at gennemgå videoerne, og gør dataindsamlingsprocessen mere effektiv.

Softwaren udviklet af Adebanji kræver stadig yderligere forfining, men dens potentiale er lovende. Det kunne ikke kun spare tid og kræfter med at indsamle data til forskningsformål, men også have bredere anvendelser inden for dyrebiologi. Teknologien kan anvendes på forskellige arter og projekter, hvilket udvider økologiske forskningskapaciteter.

Fremtidigt arbejde med programmet vil omfatte analyse af varigheden af ​​fuglebesøg til deres reder og bestemmelse af køn gennem analyse af fuglekald. Derudover planlægger forskere at udforske anvendeligheden af ​​denne teknologi på andre dyr, såsom gnavere.

Dette projekt demonstrerer udfordringer og muligheder inden for computersyn og kunstig intelligens. Ved at arbejde med scenarier i den virkelige verden og ukendte faktorer var forskere i stand til at udvikle innovative løsninger, der kan anvendes til en række applikationer, herunder selvkørende køretøjer og droner.

Overordnet set har brugen af ​​AI-drevet videoanalyse i fugleadfærdsforskning potentiale til at strømline dataindsamlingsprocesser og fremme økologiske forskningskapaciteter. Dette projekt har åbnet op for nye muligheder for den involverede studerende, vækket interesse for en karriere inden for kunstig intelligens og giver deres viden anvendelse i den virkelige verden.

Kilde: University of Alberta