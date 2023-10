Agronomer opdager hormonterapi og zeolit ​​kan beskytte planter mod tungmetaller

By

En nylig undersøgelse udført af agronomer ved RUDN University har afsløret, at hormonet melatonin og mineralet zeolit ​​kan hjælpe med at afbøde tungmetallernes farlige virkninger på planter. Forskerne fandt ud af, at melatonin beskytter planteceller mod ødelæggelse forårsaget af cadmium, mens zeolit ​​øger tilgængeligheden af ​​næringsstoffer og forhindrer planternes optagelse af farlige metaller.

Koncentrationen af ​​tungmetaller, såsom cadmium, i planteskud har været støt stigende og udgør en risiko for både landbruget og menneskers sundhed. Cadmium, et væsentligt forurenende stof, kommer ind i jorden gennem industri- og landbrugsaffald. Det forstyrrer nitrogen- og kulhydratmetabolismen i planter og beskadiger cellemembraner, hvilket fører til forurening af landbrugs- og skovjord.

Agronomerne udførte eksperimenter med bambus som eksempel. De dyrkede bambus i jord med varierende niveauer af cadmiumforurening og sprøjtede planterne med forskellige mængder melatonin og zeolit. Resultaterne viste, at begge stoffer neutraliserede cadmiumforurening i bambus og øgede jordens næringsstofindhold.

Den optimale dosis af kosttilskud viste sig at være 150 mikromol melatonin og 15 gram zeolit. Denne kombination forbedrede planternes antioxidantsystem, mindskede de skadelige virkninger af cadmium og øgede tilgængeligheden af ​​essentielle næringsstoffer. Zeolit ​​immobiliserede cadmium i jorden, hvilket reducerede dets ophobning i bambus, mens melatonin beskyttede planteceller ved at regulere permeabiliteten og øge antioxidantaktiviteten.

Samlet set viser resultaterne af denne undersøgelse potentialet af hormonbehandling og zeolit ​​som effektive metoder til at beskytte planter mod tungmetalforurening. Yderligere forskning er nødvendig for at udforske deres anvendelse i forskellige plantearter og miljøforhold.

