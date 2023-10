Asteroide Didymos and Its Moonlet Dimorphos: Ny indsigt fra JWST Observations

NASAs DART-mission skabte overskrifter, da den bragede ind i asteroiden Dimorphos i september 2022 og ændrede dens omløbsperiode. Astronomer vendte straks deres teleskoper for at observere begivenheden, ikke kun for at studere indvirkningen på asteroiden, men også for at indsamle værdifuld indsigt til fremtidige planetariske forsvarsbestræbelser. James Webb Space Telescope (JWST) spillede en afgørende rolle i denne bestræbelse ved at levere værdifulde data om det binære asteroidesystem Didymos-Dimorphos.

Et nyt fortrykt papir, ledet af Andrew Rivkin, undersøgelseslederen for DART, afslører resultaterne fra opfølgende observationer udført med JWST. Holdet brugte to instrumenter på teleskopet, NIRSpec (nær-infrarødt spektrometer) og MIRI (midt-infrarødt instrument), til at måle spektre af Didymos cirka to måneder efter DART-nedslaget. En af de mest betydningsfulde opdagelser er, at Didymos og Dimorphos deler den samme sammensætning, der tilhører klassen af ​​almindelige kondritter, som er stenede meteoritter, der udgør størstedelen af ​​meteoritfald på Jorden. Dette tyder på, at DART-missionen tjente som en fremragende model for asteroider, der kan udgøre en trussel mod vores planet.

De nye observationer supplerer vores forståelse af Didymos-systemet yderligere. Da forskerne analyserede dataene, konkluderede de, at Didymos og Dimorphos har lignende sammensætninger. Desuden fastslog de, at ca. 96 % af fluxen, der kommer fra systemet, stammer fra Didymos på grund af dets større størrelse.

På trods af indvirkningen på Dimorphos observerede forskerne ingen mærkbare ændringer i Didymos under observationerne. Fraværet af ekstra lysstyrke eller snavs i Didymos-systemet tyder på, at asteroiden stort set slap uskadt fra nedslaget. Men nogle spændende observationer ved hjælp af polariseret lys indikerer mulige subtile ændringer i Didymos' gennemsnitlige partikelstørrelse eller reflektivitet.

Disse resultater fremhæver værdien af ​​Didymos-Dimorphos-systemet som en repræsentativ model til at studere og forberede sig på potentielle asteroidetrusler. Med igangværende forskning og kommende observationer planlagt til foråret 2024, forventer forskerne at få mere indsigt i den fascinerende dynamik i dette binære asteroidesystem.

Ofte Stillede Spørgsmål

1. Hvad er DART-missionen?

DART-missionen (Double Asteroid Redirection Test) er en NASA-ledet mission, der har til formål at studere den videnskab og teknologi, der kræves for at ændre kursen for en asteroide på vej mod Jorden. Det involverer at omdirigere et rumfartøj til at påvirke en asteroides måne og måle de resulterende ændringer i dens kredsløb.

2. Hvad er almindelige kondritter?

Almindelige kondritter er en type stenet meteorit, der repræsenterer de mest almindelige meteoritfald på Jorden. De er primært sammensat af silikatmineraler og indeholder små, runde partikler kendt som chondrules, som er dannet i det tidlige solsystem.

3. Hvordan bidrager James Webb-rumteleskopet til asteroideobservationer?

James Webb Space Telescope (JWST) er udstyret med avancerede instrumenter, der gør det muligt for astronomer at studere asteroider i detaljer. Dens muligheder omfatter måling af asteroiders spektre, observation af ændringer i deres lysstyrke og tilvejebringelse af indsigt i deres sammensætning og fysiske egenskaber. JWST spiller en afgørende rolle i at fremme vores forståelse af asteroider og deres potentielle påvirkningsrisici.