Indiens ambitiøse plan: Chandrayaan-4 Mission for at returnere måneprøver

Indien retter blikket mod månens sydpolarregion som en del af sin ambitiøse plan om at bringe prøver fra månen tilbage. Den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) er i øjeblikket ved at udvikle Chandrayaan-4-missionen, som vil bestå af fire moduler på tværs af to opsendelser.

Det første trin involverer at sende en lander og en "ascender" til månens overflade for at indsamle prøver. Målplaceringen for denne samling er nær landingsstedet for Chandrayaan-3 rumfartøjet, som er placeret i månens sydpolregion. Forskere er særligt interesserede i dette område på grund af tilstedeværelsen af ​​vandis, som potentielt kan bruges til livstøtte og raketbrændstof.

Når prøverne er indsamlet, vil ascender-modulet starte fra månens overflade og overføre prøverne til et reentry-modul. I mellemtiden vil et overførselsmodul og reentry-modulet forblive i månens kredsløb. Disse moduler vil derefter vende tilbage til Jorden og sikkert bære måneprøverne.

"Denne mission er meget ambitiøs," siger Nilesh Desai, direktør for Space Application Center i Ahmedabad. Det forventes, at denne mission vil blive gennemført inden for de næste fem til syv år, hvilket viser Indiens vilje til at opnå nye milepæle inden for rumudforskning.

FAQ:

Q: Hvad er formålet med Chandrayaan-4 missionen?

A: Chandrayaan-4-missionen har til formål at indsamle måneprøver fra det sydlige polarområde og bringe dem tilbage til Jorden.

Spørgsmål: Hvorfor er månens sydpolare område interessant for videnskabsmænd?

A: Månens sydpolare region er af interesse på grund af dens overflod af vandis, som potentielt kan bruges til livstøtte og raketbrændstof.

Q: Hvornår forventes Chandrayaan-4-missionen at være afsluttet?

A: Missionen forventes afsluttet inden for de næste fem til syv år.

Kilder: India Times (www.indiatimes.com)