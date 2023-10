Undersøgelse finder, at aerosoler inducerer klimaændringer i Himalaya

En nylig undersøgelse udført af Physical Research Laboratory (PRL) fra Indian Space Research Organisation (ISRO) i Ahmedabad har fundet ud af, at aerosoler spiller en væsentlig rolle i opvarmningen af ​​Himalaya. Dette fund tyder på, at aerosoler fortsat vil være en afgørende drivende faktor bag klimaændringer i regionen Hindu Kush-Himalaya-Tibetan Plateau (HKHTP).

Undersøgelsen, som brugte jordbaserede observationer, satellitdata og modelsimuleringer, er den første af sin art til at undersøge virkningen af ​​aerosoler på HKHTP-regionen. Regionen omfatter otte lande i Sydasien, herunder Afghanistan, Pakistan, Indien, Kina, Bangladesh, Bhutan og Nepal. Det er præget af forskelligartede landskaber, nedbørsmønstre, vegetation og socioøkonomiske forhold.

Ifølge undersøgelsen bidrager aerosoler alene til over 50 % af den samlede opvarmning i den lavere atmosfære, når de kombineres med drivhusgasser. Effektiviteten af ​​aerosolstrålingskraften er særlig høj over den indo-gangetiske slette og Himalaya-foden. Forskerne fandt ud af, at effektiviteten er 2-4 gange højere i disse områder sammenlignet med andre forurenede steder i Syd- og Østasien på grund af højere optisk aerosoldybde og aerosolabsorption.

Under ledelse af seniorprofessor S Ramachandran fra PRL blev forskningen udført i samarbejde med Research Institute for Sustainability i Tyskland. Resultaterne blev for nylig offentliggjort i tidsskriftet Science of the Total Environment. Undersøgelsen fremhæver behovet for mere nøjagtig repræsentation af aerosolens egenskaber, især sort kulstof og andre aerosoler, i klimavurderingsmodeller.

Undersøgelsen stemmer overens med en rapport fra 2019 fra International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD), som afslørede, at Hindu-Kush Himalaya opvarmes hurtigere end det globale gennemsnit. Konsekvenserne af denne hurtige opvarmning er alvorlige, herunder accelereret tilbagetrækning af gletsjere, ændringer i den hydrologiske cyklus og ændrede nedbørsmønstre i regionen.

Sammenfattende illustrerer forskningen udført af PRL det betydelige bidrag fra aerosoler til opvarmningen af ​​Himalaya. Det understreger, at det haster med at behandle aerosol-induceret opvarmning og dens potentielle implikationer for HKHTP-regionen.

kilder:

– Undersøgelse udført af Physical Research Laboratory (PRL) i Indian Space Research Organisation (ISRO)

– International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) rapport om Hindu-Kush Himalaya