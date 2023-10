Aerosoler i Himalaya-regionen: En nøglefaktor bag klimaændringer

Forskere har fundet ud af, at aerosoler spiller en væsentlig rolle i at opvarme Himalaya-klimaet og bidrager til den accelererede tilbagetrækning af gletsjere i regionen. I en fælles undersøgelse udført af Physical Research Laboratory i Ahmedabad, Indien, og Helmholtz Center Potsdam og University of Leipzig i Tyskland, blev det opdaget, at aerosoler alene er ansvarlige for over 50% af den samlede opvarmning af regionens lavere atmosfære, mens resten kommer fra drivhusgasser.

Forskerne udførte observationer af aerosolkoncentrationer og varmeabsorption på tværs af forskellige steder i Indo-Gangetic Plain, Himalaya-foden og det tibetanske plateau. Disse regioner, som er hjemsted for følsomme økosystemer og store bestande, er relativt dårligt undersøgt med hensyn til aerosolers indvirkning på klimaændringer.

Undersøgelsen fremhævede, at de nuværende klimamodeller undervurderer opvarmningen, effektiviteten og opvarmningen forårsaget af aerosoler i regionen Hindu Kush-Himalaya-Tibetan Plateau (HKHTP). Mere realistisk repræsentation af aerosolegenskaber i disse modeller er nødvendig for nøjagtigt at vurdere deres indvirkning.

Den indo-gangetiske slette, som omfatter dele af Pakistan, Indien, Bangladesh og Nepal, er stærkt industrialiseret og tæt befolket. Regionens luftforureningsniveauer blev bekræftet til at være høje, med den optiske aerosoldybde (AOD) over 0.3 på tværs af alle observationssteder. AOD er ​​et mål for luftforurening, og værdier over 0.1 indikerer disede forhold.

Forskerne fandt også ud af, at de højere højder i de centrale Himalaya-foder har flere fine aerosolpartikler, som er domineret af sorte kulstoffer og har en større kapacitet til varmeabsorption. Den strålingspådrivelse af aerosoler i atmosfæren viste sig at være 2-4 gange mere effektiv over Indo-Gangetic Plain og Himalaya-foden, især i højere højder.

Undersøgelsen konkluderede, at aerosoler alene kunne stå for over 50 % af den samlede opvarmning i regionen, mens drivhusgasser bidrager til resten. Denne analyse, som omfattede jordbaserede observationer, satellitdata og modelsimuleringer, giver værdifuld indsigt i aerosolers rolle i klimaændringer.

kilder:

– Undersøgelse af forskere fra Physical Research Laboratory, Helmholtz Center Potsdam og University of Leipzig, offentliggjort i Science of The Total Environment