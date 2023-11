Ny forskning og operationer står i centrum på den internationale rumstation

Den Internationale Rumstation (ISS) fortsætter med at være et knudepunkt for banebrydende forskning og operationer, da den fejrer sit 25-års jubilæum siden lanceringen af ​​sit første modul, Zarya. I årenes løb har ISS tjent som en platform for internationalt samarbejde inden for rumudforskning, hvilket giver roterende besætninger af astronauter og kosmonauter mulighed for at udføre videnskabelige eksperimenter og teknologiske fremskridt.

Biomedicinsk forskning og øjenundersøgelser

I mandags fokuserede kommandør Andreas Mogensen sammen med flyingeniørerne Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli og Satoshi Furukawa på biomedicinsk forskning. De foretog øjenundersøgelser ved hjælp af ultralyd og deltog i planlagte øjenundersøgelser i Columbus laboratoriemodul. Disse undersøgelser er afgørende for at forstå virkningerne af langvarige rumrejser på astronauters syn.

Dragon Endurance træning og vedligeholdelse

Kommandør Mogensen og NASA's Loral O'Hara øvede sig på afdockings- og landingsprocedurer for SpaceX Dragon Endurance-rumfartøjet. De pakkede også medicinske forsyningssæt ud og udførte vedligeholdelsesopgaver på besætningens rumfartøj.

Rumbotanik og cellegravitationsstudier

Loral O'Hara bidrog til en rumbotanikundersøgelse med det formål at fremme STEM-uddannelse blandt stammemedlemmer. Frø leveret af Choctaw Nation of Oklahoma blev udsat for mikrotyngdekraft i flere måneder for at studere rummets virkning på plantevækst. I mellemtiden forskede Satoshi Furukawa i, hvordan celler fornemmer tyngdekraften ved at observere prøver under et mikroskop. Denne undersøgelse har implikationer for forståelsen af ​​celleadfærd i mikrogravitationsmiljøer.

Russiske kosmonauters aktiviteter

I Roscosmos-segmentet af ISS tjekkede Oleg Kononenko systemerne i Nauka-videnskabsmodulet, mens Nikolai Chub overvågede hans hjerteaktivitet og udførte vedligeholdelsesopgaver på luftkanalerne. Konstantin Borisov bar en sensorpakket kasket og øvede pilotteknikker på en computer, som forberedelse til fremtidige planet- og robotmissioner.

25 års videnskabelige resultater

Da ISS fejrer 25 år siden lanceringen af ​​dets første modul, er det værd at fejre de resultater, der er opnået inden for rumforskning og internationalt samarbejde. Med over 3,000 forsknings- og uddannelsesundersøgelser udført af mennesker fra 108 lande og områder, har ISS været medvirkende til at udvide vores viden om rummet og dets potentiale for videnskabelige fremskridt.

Ofte Stillede Spørgsmål

1. Hvad er formålet med de øjenundersøgelser, der udføres på ISS?

Øjenundersøgelserne udføres for at forstå virkningerne af langvarige rumrejser på astronauters syn og for at sikre deres sundhed og velvære under deres mission.

2. Hvorfor er forskning i rumbotanik vigtig?

Rumbotanisk forskning hjælper os med at forstå, hvordan planter tilpasser sig og vokser i mikrotyngdekraftsmiljøer. Denne viden er afgørende for at opretholde fremtidige rummissioner, såsom langvarige rumrejser og udenjordisk kolonisering.

3. Hvad er nogle af resultaterne af Den Internationale Rumstation?

ISS har været vært for over 3,000 forsknings- og uddannelsesundersøgelser fra mennesker i 108 lande og områder. Det har også fungeret som en platform for internationalt samarbejde inden for rumudforskning, fremme vores forståelse af forskellige videnskabelige områder og banet vejen for fremtidige rummissioner.

4. Hvordan har ISS bidraget til STEM-uddannelse?

ISS har været medvirkende til at fremme STEM-uddannelse ved at engagere studerende og undervisere i real-life rumforskning og eksperimenter. Det inspirerer den næste generation af videnskabsmænd og ingeniører til at forfølge karrierer inden for STEM-områder.