Ranatec skal bygge signalbehandlingshardware til Square Kilometer Array Observatory

Ranatec, et datterselskab af Qamcom-gruppen og en førende leverandør af test- og måleudstyr til RF- og mikrobølgeapplikationer, er blevet udvalgt af Qamcom Research and Technology til at bygge den avancerede signalbehandlingshardware til Square Kilometer Array Observatory (SKAO). SKAO er en mellemstatslig organisation, der arbejder på at konstruere verdens mest kraftfulde radioteleskoper i Australien og Sydafrika.

SKAO-teleskoperne vil blive brugt til en række undersøgelser, herunder udforskningen af ​​det tidlige univers, dannelsen af ​​stjerner og galakser og søgen efter udenjordisk liv. Ranatecs rolle i projektet bliver at integrere og komplementere en række nøgleløsninger til teleskoperne.

Denne udnævnelse er en betydelig præstation for Ranatec, da den ikke kun viser deres ekspertise inden for signalhåndtering, men også styrker deres position som leverandør af nøglefærdige løsninger til udvikling og produktion. Samarbejdet mellem Ranatec og Qamcom Research and Technology vil yderligere forbedre deres evne til at omsætte ideer og innovationer til rigtige løsninger.

Bengt Münter, projektleder hos Qamcom, roste Ranatec for deres resultater med at levere innovative løsninger og deres ekspertise i fremstilling af specialiseret test- og måleudstyr. Han udtalte, at Ranatecs involvering ville være en integreret del af montering og afprøvning af det avancerede digitaliserede fodermodtagersystem til SKAO-projektet.

Qamcom SKAO-opgaven er en del af et bredere internationalt samarbejde, der strækker sig frem til 2027. Qamcom har ansvaret for at integrere komponenter fra andre leverandører i hovedsystemet. Projektet involverer også samarbejde med Onsala Space Observatory og Chalmers University of Technology, to førende aktører i konstruktionen af ​​SKAO-teleskoperne.

Ranatec anser denne mulighed for at være en unik mulighed for vækst og en chance for at arbejde sammen med visionære ledere inden for svensk teknologi og rumforskning. Virksomheden er beæret over at blive udvalgt til dette prestigefyldte projekt og ser frem til at bidrage til SKAO Observatoriets succes.

