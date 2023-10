Adityas L1-mission på vej til at nå L1-punktet på 18 dage: ISRO-formand

ISRO-formand S Somanath har bekræftet, at Aditya L1-missionen skrider frem tilfredsstillende og forventes at nå L1-punktet inden for de næste 18 dage. Denne mission har til formål at studere solens korona og dens dynamik.

Udover Aditya L1-missionen planlægger ISRO også at lancere X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) i december. XPoSat er designet til at studere polariseringen af ​​kosmiske røntgenstråler.

Under en briefing på Hacking and Cyber ​​Briefing-konferencen fremhævede Somnath de udfordringer, som ISRO står over for med at sikre Indiens ruminfrastruktur. Han udtrykte bekymring over de stigende trusler fra aktører i nabolaget, som forsøger at trænge ind i Indiens rumsystemer.

ISRO har truffet proaktive foranstaltninger for at afbøde disse trusler. Agenturet har implementeret en praksis med at identificere og adressere sårbarheder på selve designstadiet. Denne tilgang sikrer, at intranet- og internetsystemer er fysisk adskilt, og trusler er indeholdt i grænsefladen.

Ved at vedtage disse sikkerhedsforanstaltninger sigter ISRO mod at forhindre potentielle trusler i at infiltrere dybere ind i ruminfrastrukturen. Agenturet er fortsat forpligtet til at beskytte landets rumaktiver.

kilder:

– ISRO-formand S Somanath, taler ved en mediebriefing i Kochi

– ISROs Aditya L1 Mission og X-ray Polarimeter Satellit (XPoSat)

Definitioner:

– L1 Point: Et punkt i rummet, hvor to himmellegemers gravitationskræfter nogenlunde balancerer hinanden.

– X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat): En satellit designet til at studere polariseringen af ​​kosmiske røntgenstråler.