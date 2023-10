Bulk akustiske resonatorer muliggør præcis måling af akustisk energi

Forskere fra Harvard University og Purdue University har udviklet en strategi til at kontrollere og udlæse ledige siliciumpladser inde i bulk akustiske resonatorer lavet af 4H siliciumcarbid (SiC). Disse resonatorer, som forstærker eller filtrerer akustiske bølger, har forskellige anvendelser, herunder RF-telekommunikation og kvanteteknologier. Det har dog været en udfordring at nøjagtigt måle den akustiske energi, der er lagret i dem over tid. Forskernes strategi går ud på at indstille de frekvenser, der absorberes eller forstærkes af defekter i resonatoren. De brugte en enhed kaldet en lateral overtone bulk akustisk resonator (LOBAR), lavet af 4H SiC, til at demonstrere den spin-akustiske kontrol af ledige siliciumpladser. De udførte en frekvensspektrumanalyse og brugte optisk udlæsning til at visualisere enhedens resonanstilstand. Den ikke-invasive måling giver mulighed for præcis karakterisering af de akustiske egenskaber af mikroelektromekaniske systemer. Denne forskning åbner op for nye muligheder for at fremstille pålidelige og højtydende signalbehandlingsenheder.

