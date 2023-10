Et smugkig på næste generations meget store arrays nye antenner

National Radio Astronomy Observatory (NRAO) har afsløret en prototype af radioteleskopantenner til dens kommende næste generation Very Large Array (ngVLA). Afsløringen fandt sted på en workshop afholdt på Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences i Leipzig, Tyskland.

Prototypen har en 18 meter lang skål bestående af 76 individuelle aluminiumspaneler. Fadets unikke design gør, at den kan modstå ekstreme forhold som temperaturændringer, vind og tyngdekraft, samtidig med at den bevarer sin præcise form. Den består af 724 stykker holdt sammen med 2,500 skruer og vejer 43 tons. Designet kan nemt transporteres og samles forskellige steder i hele verden.

Afsløringen kommer efter, at Associated Universities, Inc. (AUI) modtog et tilskud på 21 millioner dollars fra National Science Foundation (NSF) for at forbedre ngVLA's design. Derudover modtog mtex-antenneteknologien, firmaet bag prototypen, et tilskud på 1 million dollar fra New Mexico Local Economic Development Act (LEDA) til udvikling af et nyt anlæg i Albuquerque.

ngVLA vil erstatte det nuværende Jansky Very Large Array (VLA) placeret i Socorro, New Mexico. Den kommer til at bestå af 244 fade, der hver måler 18 meter, og vil have 10 gange så stor følsomhed som sin forgænger. Opførelsen af ​​ngVLA er planlagt til at begynde i 2026, med foreløbige observationer planlagt til 2029 og fuld videnskabelig drift, der starter i 2035.

ngVLA's vigtigste videnskabelige mål inkluderer at studere exoplaneter på størrelse med Jorden, astrobiologi og astrokemi af exoplanetære systemer, dannelsen og udviklingen af ​​tidlige galakser, galaktiske centerpulsarer og supermassive sorte huller.

Jansky VLA, der er kendt for sin optræden i filmen "Contact", har en betydelig historie inden for banebrydende radioastronomiforskning siden dens indvielse i 1980. Den har bidraget til studiet af forskellige himmellegemer og fænomener, herunder is på Merkur, supermassiv sort huller, mikrokvasarer, Einstein-ringe, gammastråleudbrud, supernovaer og utallige stjerner og planeter i hele universet.

Kilde: Universe Today