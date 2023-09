Ekspansionsmikroskopi: Fremme opløsningen af ​​lysmikroskoper

Mikroskoper med glaslinser og lys har været en hjørnesten i laboratorieforskningen i århundreder. Selvom der findes mere kraftfulde enheder som elektronmikroskoper, gør deres høje omkostninger og vedligeholdelseskrav dem upraktiske for de fleste laboratorier. Som følge heraf er konfokale mikroskoper, som bruger lys og linser til at forstørre objekter, den foretrukne mulighed for mange forskere. Disse mikroskoper står imidlertid over for begrænsninger, når det kommer til at opløse objekter tæt på bølgelængden af ​​det anvendte lys, hvilket fører til billedforvrængning gennem diffraktion.

Mikroorganismer såsom bakterier, svampe og vira falder inden for dette størrelsesområde, hvilket udgør udfordringer for mikrobiologer og patologer, der søger at studere og diagnosticere dem. For at overvinde disse forhindringer er teknikken til ekspansionsmikroskopi dukket op i løbet af de sidste otte år, hvilket gør det muligt for forskere at forbedre opløsningen af ​​konventionelle mikroskoper ved at udvide størrelsen af ​​de mikrober, der observeres.

Ekspansionsmikroskopi bruger en polyelektrolythydrogel til at udvide prøver. Disse geler er meget absorberende og kvælder, når der tilsættes vand. Prøverne, herunder specifikke biomolekyler som proteiner, er forankret til denne gelmatrix. Når gelen svulmer, udvides prøverne op til fire gange, hvilket eliminerer forvrængning forårsaget af diffraktion.

Ekspansionsmikroskopi støder imidlertid på vanskeligheder med at sikre ensartet udvidelse af prøver. Tilstedeværelsen af ​​cellevægge i mange mikrober hindrer ekspansion sammen med behovet for specifikke forankringstrin for hvert biomolekyle, hvilket gør processen arbejdskrævende og restriktiv med hensyn til prøvetyper, der kan udvides.

I juni 2023 udviklede et team af biotekforskere ledet af Yongxin Zhao ved Carnegie Mellon University en ny ekspansionsmikroskopiplatform kaldet µMagnify. Denne platform brugte en hydrogel, der universelt binder biomolekyler gennem gelmatrixen, hvilket resulterer i mere ensartet udvidelse af prøver og udvider rækken af ​​organismer og væv, der kan observeres. Ikke desto mindre fortsatte to udfordringer: cellevægsproblemet og evnen til at mærke og identificere specifikke strukturer.

For at tackle cellevægsproblemet kombinerede forskerne varmebehandling med en cocktail af cellevægsfordøjelsesenzymer, hvilket opnåede en vellykket udvidelse af en række patogener og inficeret væv, herunder robuste bakterie- og svampebiofilm.

Den anden udfordring involverer mærkning af proteiner for at identificere nøglestrukturer eller proteiner i cellerne under observation. Fluorescerende mærkning er almindeligt anvendt, men tillader traditionelt kun et begrænset antal farver på grund af overlappende bølgelængder. Zhaos team udviklede dog en skyl-og-gentag tilgang, der muliggjorde flere runder af mærkning i en enkelt prøve. Dette kombineret med den forbedrede billedudvidelse giver mulighed for visualisering af flere proteininteraktioner og strukturer i 3D.

µMagnify-systemet tilbyder en omkostningseffektiv og enkel løsning til at forbedre kraften og alsidigheden af ​​eksisterende konfokale mikroskoper. Med en anslået pris på 10 USD pr. prøve kan laboratorier over hele verden anvende denne teknik. I ressourcebegrænsede regioner med en høj forekomst af mikrobielle patogener, såsom Afrika syd for Sahara og Sydøstasien, rummer systemet et stort potentiale. Forskerne udviklede endda et virtual reality-program kaldet ExMicroVR til visualisering af data, hvilket letter forskningssamarbejde mellem flere forskere på samme prøve.

(Kilde: Yongxin Zhao et al., Advanced Science)