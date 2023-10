Ny teknologi kan reducere lysforurening og genoprette klar udsigt over nattehimlen

En ny gadelygteteknologi er blevet udviklet, som kan hjælpe med at afbøde problemet med lysforurening og genoprette klar udsigt til nattehimlen for astronomer. Lysforurening, forårsaget af den udbredte brug af skarpe LED-lys, har været en voksende trussel mod astronomiske observatorier over hele verden. Disse energieffektive LED-lys bruger mindre elektricitet end traditionelle glødelamper, men er meget lysere, hvilket får himlen til at lyse med øget intensitet, når de installeres i byer.

Som følge heraf ser mange observatorier, der engang var placeret i mørke, afsidesliggende områder, nu færre stjerner på grund af den overdrevne lysspredning gennem Jordens atmosfære. Dette problem har opvejet fremskridtene inden for teleskopteknologi. En nylig undersøgelse afslørede, at stjerner forsvinder fra himlen med en gennemsnitlig hastighed på 10 % om året.

Den tyske startup StealthTransit har for nylig testet en potentiel løsning på dette problem. Virksomhedens teknologi, kaldet DarkSkyProtector, består af tre komponenter: en enhed, der får LED-lys til at flimre med en umærkelig frekvens, en GPS-modtager og en specialdesignet teleskopkameraudløser, der kan blinke synkront med LED-lysene. Ved kun at åbne lukkeren i de korte øjeblikke, hvor LED-lyset er slukket, kan teknologien reducere uønsket himmelglød markant i astronomiske billeder.

Eksperimenter udført ved et observatorium i Kaukasusbjergene i Rusland viste, at DarkSkyProtector kunne reducere himmelens glød på billeder med imponerende 94%. Denne teknologi har potentialet til at gøre alle typer lys astronomivenlige, inklusive udendørs reklamer og indendørs belysning. Det kan filtrere lys fra nærliggende byer og landsbyer samt fra selve observatoriet.

StealthTransit udtalte, at de fleste eksisterende LED-lys kan fungere i blinkende tilstand, og nye lamper designet specifikt til at beskytte nattehimlen ville ikke være dyrere end den nuværende LED-teknologi. Det eneste omkostningsfulde element i systemet er den lette og smidige teleskopudløser, som skal blinke omkring 150 gange i sekundet. Virksomheden håber at gøre denne teknologi tilgængelig for større teleskoper i den nærmeste fremtid.

Selvom det stadig er i prototypestadiet, sigter StealthTransit efter at have et kommercielt levedygtigt produkt til verdens bedste teleskoper inden for de næste fem til syv år.

