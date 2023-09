Gemmer der sig en niende planet i vores solsystem?

Spændende beviser er dukket op for eksistensen af ​​en niende planet i vores solsystem, ifølge en undersøgelse offentliggjort i The Astronomical Journal. Papiret udforsker objekters ejendommelige kredsløb i det fjerne Kuiperbælt, et skiveformet område uden for Neptun, der er hjemsted for dværgplaneter og talrige trans-neptunske objekter (TNO'er). Mens der tidligere har været påstande om eksistensen af ​​en niende planet baseret på observationer af TNO'er som Sedna, præsenterer denne nye forskning et andet perspektiv.

Undersøgelsen tyder på, at Sednas meget excentriske og langstrakte kredsløb sammen med andre TNO'ers skrå kredsløb kan forklares med tilstedeværelsen af ​​en planet på størrelse med Jorden. Computersimuleringer indikerer, at denne hypotetiske planet skulle være 1.5-3 gange Jordens masse og være placeret 250-500 gange afstanden mellem Jorden og Solen. Dens kredsløb ville også hælde 30° i forhold til solsystemets plan, et fænomen, der omtales som "Kuiper Bælt Planet-scenariet."

Opdagelsen af ​​en planet på størrelse med Jorden i det ydre solsystem ville have dybtgående konsekvenser for planetvidenskaben. Det ville kræve en revurdering af definitionen af ​​en planet, hvilket potentielt kunne etablere en ny klasse af planeter. Desuden ville teorier om solsystemdannelse og planetudvikling trænge til revision.

Teorien kan testes ved at søge efter en klynge af TNO'er på cirka 150 gange afstanden mellem Jorden og solen. Påvisningen af ​​sådanne objekter ville tjene som bevis for eksistensen af ​​den niende planet. Selv opdagelsen af ​​et par nye TNO'er kan revolutionere vores forståelse af solsystemets oprindelse.

Som konklusion præsenterer muligheden for en niende planet i vores solsystem en spændende vej til yderligere udforskning og revurdering af vores viden om de ydre rækker af vores himmelske kvarter.

