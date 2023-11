Ny tilgang: Kinesiske videnskabsmænd udvikler robotisk AI-kemiker til at udvinde ilt på Mars

NASAs Perseverance-rover skrev for nylig historie ved med succes at udvinde ilt fra CO2 i Mars' atmosfære, men kinesiske videnskabsmænd tager en anden tilgang til at tackle iltforsyningsudfordringen. I et banebrydende papir offentliggjort i Nature Synthesis udvikler forskere fra University of Science and Technology i Kina et automatiseret system, der udnytter solenergi til at producere ilt fra marsvand.

Mens elektrolyse er en almindelig metode på Jorden til at udvinde ilt fra vand ved at føre en elektrisk strøm igennem det, udgør Mars unikke udfordringer på grund af forskellige forhold. De kinesiske videnskabsmænd søger at bruge katalysatorer til at overvinde denne forhindring. Men søgningen efter de passende katalysatorer på Mars er ingen lille opgave, med over tre millioner potentielle muligheder tilgængelige.

For at tackle dette problem har forskerholdet udviklet et fuldt automatiseret, robotisk AI-system, der er i stand til at udføre hele processen uden menneskelig indgriben. Dette system bruger prøver af Mars-meteoritter som råmateriale til analyse og syntese af potentielle katalysatorer, optimering og testning. Ved at udnytte robotteknologi og kunstig intelligens har forskerne fremskyndet processen betydeligt, som ville have taget mennesker anslået 2,000 år at fuldføre ved hjælp af traditionelle trial and error-metoder.

Brugen af ​​robotkemi til udenjordisk udforskning er ikke ny. Tidligere forskning har vist, at autonome robotter har succes med at tackle komplekse kemiske rum. I en bemærkelsesværdig undersøgelse fra 2020 brugte forskere en mobil robot til at søge efter forbedrede fotokatalysatorer til brintproduktion fra vand.

I denne proof of concept-undersøgelse leverede det automatiserede system med succes en exceptionel katalysator bestående af flere metaller. Katalysatoren demonstrerede effektivitet til at katalysere oxygenudviklingsreaktionen og var i stand til at fungere ved den typiske overfladetemperatur på Mars.

Dette gennembrud inden for automatiseret materialeopdagelse og -syntese rummer et enormt potentiale for fremtiden for Mars-udforskning. Forskerne forestiller sig, at den etablerede protokol og det etablerede system ikke kun kan fremme udvindingen af ​​ilt, men også syntesen af ​​kemikalier til besættelse og udforskning af udenjordiske planeter.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Spørgsmål: Hvordan udtog NASAs Perseverance-rover ilt fra Mars?

A: NASA's Perseverance-rover udtog ilt fra CO2 i Mars' atmosfære ved hjælp af en kompleks proces.

Q: Hvordan griber kinesiske videnskabsmænd an til udfordringen med at udvinde ilt på Mars?

A: Kinesiske videnskabsmænd er ved at udvikle et automatiseret system, der bruger solenergi til at producere ilt fra Mars-vand, ved at anvende katalysatorer til at overvinde udfordringerne fra Mars-forholdene.

Spørgsmål: Hvorfor er det en væsentlig udfordring at finde den passende katalysator på Mars?

A: Mars tilbyder over tre millioner potentielle katalysatormuligheder, hvilket gør det upraktisk for mennesker at søge igennem dem manuelt på grund af kommunikationsforsinkelsen mellem Mars og Jorden.