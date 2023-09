Forskere opdager gen, der driver vækst af rodhår

Forskere ved Washington State University har identificeret et gen kaldet 'BUZZ', der spiller en afgørende rolle i væksten af ​​rodhår i planter. Rodhår, som udvikler sig anderledes end andre plantecelletyper, er vigtige for næringsoptagelse og vandoptagelse. Undersøgelsen tyder også på, at genet kan være involveret i, hvordan planter lokaliserer og udnytter nitrater, en vital kilde til nitrogen for plantevækst.

Udviklingen af ​​rodhår sker i to faser: celleskæbnebestemmelse og vækst. Epidermale celler kan enten blive typiske epidermale celler eller differentiere til rodhårceller. Under udviklingen dannes en bule på den typisk parenkymatøse epidermale celle, som senere strækker sig gennem spidsvækst. Når spidsvæksten når en jævn hastighed, holder resten af ​​epidermalcellen op med at vokse.

Forskerne fandt ud af, at BUZZ-genet regulerer både hastigheden af ​​rodvækst og lateral rodinitiering som reaktion på koncentrationen af ​​nitrater i den omgivende jord. De opdagede, at genet udtrykkes i lave niveauer og aldrig er blevet dokumenteret før, hvilket gør det udfordrende at finde. Forståelse af, hvordan planter kontrollerer nitratoptagelse og signalering, er imidlertid afgørende for at forbedre effektiviteten af ​​kvælstofforbruget i landbruget og det overordnede nitrogenkredsløb.

BUZZ-genet skrues op som reaktion på nitrat, urinstof og ammoniak, hvilket gør det muligt for rødderne at lokalisere nitrogen i jorden. Selv når nitratforsyningen er rigelig, fører tab af genet til en fouragerende rodfænotype. Denne følsomme og stramt regulerede respons indikerer betydningen af ​​BUZZ-genet i plantens evne til at finde og bruge nitrat effektivt.

At identificere genet i en modelgræsart som Brachypodium distachyon kan have betydelige konsekvenser for landbrugsprodukter såsom hvede, ris, majs og byg. Disse afgrøder er afgørende for den globale fødevareproduktion, og en forbedring af deres evne til at erhverve og bruge nitrat kan have en væsentlig indvirkning.

Med opdagelsen af ​​BUZZ-genet og dets rolle i rodhårvækst og næringsstofoptagelse, undersøger forskere nu, hvordan planter bruger dette gen til at modulere udviklingen af ​​nitrat og rodsystem. Resultaterne giver værdifuld indsigt i de mekanismer, der ligger til grund for plantevækst, og rummer potentiale for at forbedre landbrugspraksis og bæredygtighed.

