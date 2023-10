The Shrinkage of Mercury: Frisk indsigt i planetens geologiske aktivitet

Planetforskere har længe været klar over, at Merkur, den nærmeste planet til Solen, har skrumpet ind over milliarder af år. Ny forskning offentliggjort i Nature Geoscience giver frisk indsigt i planetens igangværende svind og geologiske aktivitet.

Mercurys indre er gradvist blevet afkølet, hvilket har fået det til at trække sig sammen i volumen. Som et resultat udvikler planetens overflade "stødfejl", hvor et område af terrænet skubbes hen over tilstødende terræn, svarende til rynker, der dannes på et aldrende æble. Skarperne eller kilometerhøje skråninger på Merkurs overflade viser dette svind.

Alderen på Merkurs overflade kan bestemmes ved at tælle tætheden af ​​nedslagskratere. Skarperne, der er ret gamle, indikerer, at de har været på plads i cirka 3 milliarder år. Spørgsmålet forblev dog, om disse scarps stadig er aktive i dag, eller om de er holdt op med at bevæge sig for længe siden.

Undersøgelsen afslørede, at mange scarps er fortsat med at bevæge sig i geologisk nyere tid, selvom de blev indledt for milliarder af år siden. Denne opdagelse blev gjort, da en ph.d. studerende bemærkede små brud kendt som "grabens" piggybacking på de strakte øvre overflader af nogle scarps. Disse grabener antyder, at skorpen er blevet bøjet, da den er skubbet over tilstødende terræn, hvilket får overfladen til at revne.

Grabens er relativt små træk, mindre end 1 km brede og mindre end 100 meter dybe, hvilket indikerer, at de er yngre end de gamle strukturer, de sidder på. Baseret på hastigheden af ​​sløring forårsaget af impact gardening anslås størstedelen af ​​grabens til at være mindre end 300 millioner år gamle, hvilket tyder på nylige bevægelser.

Undersøgelsen identificerede 48 store lobate scarps med bekræftede grabens og yderligere 244 scarps med sandsynlige grabens. Disse resultater vil blive yderligere bekræftet af billeddannelsessystemet på BepiColombo-missionen, en fælles europæisk/japansk mission, der skal kredse om Merkur i 2026.

Månen, som også har oplevet afkøling og sammentrækning, giver yderligere beviser for nylig geologisk aktivitet. Analyse af måneskælv registreret af seismometre efterladt på Månens overflade af Apollo-missioner viser, at måneskælv er samlet i nærheden af ​​fligede scarps. Detaljerede billeder af Månens overflade fra kredsløb afslører spor lavet af kampesten, der hopper ned ad scarp ansigter, hvilket indikerer nylige jordskælv.

Selvom BepiColombo-missionen ikke vil levere seismiske data, kan dens detaljerede billeder afsløre kampestensspor, der tjener som yderligere bevis på nylige jordskælv på Merkur. Denne forskning giver værdifuld indsigt i den igangværende geologiske aktivitet og svind af Merkur, hvilket giver videnskabsmænd en bedre forståelse af planetens udvikling over milliarder af år.

