I modsætning til hvad folk tror, ​​foreslår en fysiker, der blev madskribent, George Vekinis, at salt aldrig bør puttes på en bøf før stegning. Han argumenterer for, at saltets osmotiske evne kan trække for meget fugt ud af kødet, hvilket resulterer i en sej og uspiselig tekstur. Vekinis fraråder også at tilberede bøf direkte fra køleskabet, og anbefaler et trin før mikroovn til at opvarme kødet før stegning.

Ifølge Vekinis er den optimale måde at tilberede bøf på at sætte den i mikroovn i et til to minutter, afhængig af tykkelsen, og derefter hurtigt stege den ved høj varme. Målet er at opnå en let reaktion på overfladen og samtidig sikre, at den indre temperatur når mindst 55-60 grader Celsius. Denne metode gør det muligt for bøffen at bevare sin saftighed og smag.

Vekinis understreger, at medium-rare er det ideelle niveau af færdighed for en bøf. Dette resulterer i en let rød midte med et svitset og kogt ydre. Selvom han erkender, at tilsætning af en lille mængde olie til panden, selv med slip-let pander, er en personlig præference, går han ikke ind for brugen af ​​salt som krydderi.

Disse utraditionelle synspunkter udfordrer anbefalingerne fra mange kendte kokke, som Gordon Ramsay og Jamie Oliver, der promoverer generøst at krydre bøffer med salt før tilberedning. Vekinis' perspektiv giver et frisk bud på videnskaben om at tilberede bøf, og hans indsigt er detaljeret beskrevet i hans seneste bog, Physics in the Kitchen, som dykker ned i de videnskabelige principper bag forskellige madfænomener.

