Vulkanisk aktivitet på Ruslands Kamchatka-halvø

I midten af ​​oktober 2023 blev nabovulkaner på Ruslands Kamchatka-halvø set i udbrud gennem et billede taget af Operational Land Imager (OLI) på Landsat 8. Billedet afslører stratovulkanen Klyuchevskoy, som er den højeste aktive vulkan i Eurasien, der udsender en lille røg af gas, damp og aske mod nordøst. Bjergets klare koniske form og dets stigende fane kaster skygger på den omgivende sne og skaber en følelse af tredimensionalitet.

Tidligere i juni 2023 rapporterede Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) starten på Strombolian-udbrud ved Klyuchevskoy. I juli blev en ny lavastrøm opdaget på dens sydøstlige flanke. Vulkanen fortsatte med at opleve eksplosive udbrud, som resulterede i, at varierende mængder af aske blev sendt ud i atmosfæren. Flyfarvekoden blev til tider forhøjet til orange på grund af aske- og gasemissionerne. Frem til billedoptagelsen blev aktiviteten ved Klyuchevskoy intensiveret, med øgede lavastrømme og glødende materialer, der skyder op til 300 meter over kraterkanten.

En anden vulkan, Bezymianny, udsendte også en vulkansk fan i løbet af denne tid. Det er dog mere udfordrende at skelne i billedet på grund af en skybank. Den 16. oktober observerede KVERT en stigning i aktiviteten ved Bezymianny, herunder laviner og aske, der blev blæst omkring 70 kilometer nordøst for vulkanen.

Kamchatka-halvøen er kendt for sin vulkanske aktivitet og er hjemsted for over 300 vulkaner. Klyuchevskaya-området, afbildet på billedet, er særligt udsat for geologisk drama. En astronauts foto taget fra den internationale rumstation havde også fanget tegn på nylige udbrud fra både Klyuchevskoy- og Bezymianny-vulkanerne.

Kilde: NASA Earth Observatory-billede af Wanmei Liang, ved hjælp af Landsat-data fra US Geological Survey. Historie af Lindsey Doermann.