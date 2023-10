NASAs James Webb-rumteleskop tager billeder af Jet Stream på Jupiter

I juli 2022 brugte NASAs James Webb Space Telescope (JWST) sit NIRCam (Near-Infrared Camera) til at fange fantastiske infrarøde billeder af Jupiter, den største planet i solsystemet. Inden for disse billeder gjorde videnskabsmænd en forbløffende opdagelse – en jetstrøm på de nordlige breddegrader lige over Jupiters ækvator og over dens skytoppe. Denne jetstrøm strækker sig over 4,800 kilometer (3,000 miles) og når hastigheder på 515 kilometer i timen (320 miles i timen), hvilket gør den mere end dobbelt så hurtig som en kategori 5-orkan på Jorden.

Dette uventede fund overraskede forskerne, der var involveret i undersøgelsen. Dr. Ricardo Hueso, hovedforfatteren og underviser ved universitetet i Baskerlandet i Spanien, udtrykte sin forbløffelse og udtalte, at de tidligere slørede tåger i Jupiters atmosfære nu fremstår som tydelige træk, der kan spores sammen med planetens hurtige rotation.

Jetstrømmens høje hastighed tilskrives Coriolis-effekten, som får planetlegemer til at spinde hurtigere ved deres ækvator. Mens Jorden snurrer med omkring 1,600 kilometer i timen (1,000 miles i timen) på sin ækvator, oplever Jupiters ækvator hastigheder på cirka 43,000 kilometer i timen (28,273 miles i timen). Disse ekstreme hastigheder bidrager til Jupiters rotationsperiode på 9 timer og 50 minutter ved ækvator og resulterer i kraftige vindstorme i dens massive skyer.

Forskerholdet stolede på data fra JWST til at observere Jupiters høje højder, mens NASAs Hubble-rumteleskop leverede observationer af lavere højder. Ved at analysere vindhastigheder i forskellige højder, kendt som vindskær, fastslog forskerne, at jetstrømmens hastighed faldt, efterhånden som højden faldt i Jupiters atmosfære. Et par miles under jetstrømmen blev vindhastighederne målt til 362 kilometer i timen (225 miles i timen) og 402 kilometer i timen (250 miles i timen).

Jupiters ækvatoriale stratosfære viser et komplekst, men gentageligt mønster af vinde og temperaturer. Dr. Leigh Fletcher, en medforfatter af undersøgelsen og professor i planetarisk videnskab ved University of Leicester, foreslår, at den nyligt opdagede jetstrøm kan være forbundet med dette oscillerende mønster. Fremtidige observationer vil hjælpe med at teste denne teori og kaste lys over jetstrømmens variation i de kommende år.

Det er ikke første gang, der er observeret jetstrømme på Jupiter. I begyndelsen af ​​2010'erne opdagede NASAs Cassini-rumfartøj lignende aktivitet lige over gasgigantens ækvator med anslåede hastigheder på 523 kilometer i timen (325 miles i timen).

Ved siden af ​​jetstrømmen afslørede billederne taget af JWST også Jupiters svage ringe, dens nordlige og sydlige nordlys og to af dens mindre måner, Amalthea og Adrastea. Jupiters ringe blev først opdaget af NASAs Voyager 1-rumfartøj i 1979, og det er en teori om, at de er dannet ved meteoroid-nedslag på en af ​​Jupiters måner. Ligesom Jorden genererer Jupiters massive magnetfelt sine nordlys, som er 20,000 gange stærkere end Jordens magnetfelt. Månerne Amalthea og Adrastea blev opdaget i henholdsvis 1892 og 1979 og kredser inden for kredsløbet om Io, en af ​​Jupiters galilæiske måner.

James Webb-rumteleskopet vil fortsætte med at afsløre ny information om Jupiters fascinerende træk i de kommende år. Forskere forventer ivrigt de fremtidige opdagelser, der vil bidrage til vores viden om denne gasgigant.

