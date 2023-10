ISRO udtrykker bekymring over truslen mod Vikram Lander og Pragyan Rover on Moon

ISRO (Indian Space Research Organisation) har udtrykt bekymring over den potentielle trussel, som Vikram-landeren og Pragyan-roveren står over for på månen. Ifølge en seniorofficer ved ISRO, der anmodede om anonymitet, bliver månens overflade konstant ramt af mikrometeoroider, hvilket udgør en risiko for rumfartøjet.

Chandrayaan 3, missionen som Vikram-landeren og Pragyan-roveren blev indsat i, har med succes gennemført sin 14-dages mission på månen. Men da rumfartøjet i øjeblikket er i dvaletilstand, er det sårbart over for at blive ramt af disse mikrometeoroider.

Selvom der ikke er nogen specifikke detaljer om den potentielle skade eller fejlfunktion, der kan opstå, vil tiden afsløre det sande omfang af den risiko, som roveren og landeren står over for. Det er usikkert, om de vil gå i stykker eller opleve andre problemer på grund af disse mikrometeoroidpåvirkninger.

Vikram-landeren og Pragyan-roveren har spillet en afgørende rolle i Indiens ambitiøse måneudforskningsindsats. Vikram-landeren var designet til at levere den Pragyanske rover til månens overflade og udføre forskellige eksperimenter og observationer.

For at imødegå truslen fra mikrometeoroider er det vigtigt for ISRO omhyggeligt at overvåge situationen og udvikle strategier til at afbøde enhver potentiel skade. Disse strategier kan involvere justering af rumfartøjets sovetilstandsindstillinger og implementering af beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte Vikram-landeren og Pragyan-roveren mod påvirkningerne af mikrometeoroider.

Denne bekymring rejst af ISRO understreger vigtigheden af ​​at overveje alle potentielle risici og udfordringer, der opstår under måneudforskningsmissioner. Ved at identificere og adressere disse risici kan rumbureauer sikre succes og levetid for deres rumfartøjer på månen.

kilder:

– ISRO-officer (anonym)

– Indien i dag