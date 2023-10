Forskere udvikler elektrisk metode til at ændre elektronflow i kvantematerialer

Et team af forskere fra Penn State har lavet et betydeligt gennembrud inden for kvantematerialer ved at udvikle en ny elektrisk metode til at ændre retningen af ​​elektronstrømmen. Deres metode, som er blevet demonstreret i materialer, der udviser den kvante anomale Hall (QAH) effekt, kan have konsekvenser for udviklingen af ​​næste generations elektroniske enheder og kvantecomputere.

QAH-effekten er særligt lovende, fordi den giver mulighed for elektronstrøm langs kanterne af materialer uden energitab. Denne dissipationsfri strøm, også kendt som chiral kantstrøm, eliminerer tilbagespredning og kan prale af kvantiseret Hall-modstand og nul langsgående modstand.

I dette studie har forskerne designet en QAH-isolator med specifikke egenskaber, der optimerer elektronstrømmen. De påførte en 5 millisekunders strømimpuls til isolatoren, hvilket forårsagede en ændring i materialets indre magnetisme og ændrede efterfølgende retningen af ​​elektronstrømmen. Denne evne til at skifte retning er afgørende for at maksimere informationstransit, lagring og genfinding i kvanteteknologier.

Den tidligere metode til at ændre retningen af ​​elektronstrømmen var afhængig af eksterne magneter, men denne tilgang var ikke ideel til små elektroniske enheder såsom smartphones. Forskerne opdagede en praktisk elektronisk metode, der ikke kræver omfangsrige magneter. Ved at øge tætheden af ​​den påførte strøm og indsnævre QAH-isolatorenhederne opnåede de meget høj strømtæthed, hvilket effektivt skiftede magnetiseringsretningen og elektrontransportretningen.

Forskerne sammenligner denne ændring fra magnetisk til elektrisk kontrol i kvantematerialer med overgangen i konventionel hukommelseslagring fra ældre magnetisk-baserede metoder til nyere elektroniske metoder. De gav også en teoretisk fortolkning af deres metode og praktiske beviser til støtte for deres resultater.

Holdet arbejder i øjeblikket på måder at sætte elektroner på pause, mens de udvikler sig for effektivt at tænde og slukke for systemet. De undersøger også metoder til at demonstrere QAH-effekten ved højere temperaturer.

Denne forskning lover udviklingen af ​​mere avancerede elektroniske enheder og realiseringen af ​​kvantecomputerens potentiale.

Kilde: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Elektrisk kobling af kantstrømmens chiralitet i kvanteanomale Hall-isolatorer. Nat. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y