Nyt AI-værktøj registrerer og klassificerer supernovaer med automatisering

Et nyt, fuldt automatiseret kunstig intelligens (AI) værktøj kaldet Bright Transient Survey Bot (BTSbot) har med succes opdaget, identificeret og klassificeret sin første supernova. Udviklet af et internationalt samarbejde ledet af Northwestern University, har BTSbot potentialet til betydeligt at fremskynde analyse- og klassificeringsprocessen af ​​supernovaer ved at eliminere menneskelige fejl.

Den nuværende praksis involverer mennesker, der arbejder sammen med robotsystemer for at opdage og analysere supernovaer. BTSbot-holdet vurderede, at mennesker har brugt omkring 2,200 timer på visuelt at inspicere og klassificere supernovakandidater i de sidste seks år. Ved at automatisere processen frigør BTSbot værdifuld tid for forskere til at fokusere på andre opgaver og accelerere opdagelsestempoet.

Robotterne og AI-algoritmerne i BTSbot-systemet observerede, identificerede og kommunikerede med et andet teleskop for at bekræfte opdagelsen af ​​en supernova, der markerer en betydelig milepæl. Det næste trin er at forfine modellerne, så robotterne kan isolere specifikke undertyper af stjerneeksplosioner. At fjerne mennesker fra løkken giver forskerholdet mere tid til at analysere deres observationer og udvikle nye hypoteser.

For at udvikle AI-værktøjet trænede holdet en maskinlæringsalgoritme ved hjælp af over 1.4 millioner historiske billeder fra næsten 16,000 kilder, inklusive bekræftede supernovaer og andre astronomiske fænomener. BTSbot blev derefter sat på prøve med en nyligt opdaget supernovakandidat, som den med succes identificerede og verificerede. Når kandidaten var fast besluttet på at være en Type Ia supernova, delte det automatiserede system opdagelsen med det astronomiske samfund.

Dette gennembrud inden for automatisering af detektering og klassificering af supernovaer har potentialet til at revolutionere astronomiområdet ved hurtigt at accelerere opdagelses- og analysetempoet. Ved at udnytte AI-teknologi kan forskere fokusere på at fortolke dataene og udvikle nye teorier om oprindelsen af ​​disse kosmiske eksplosioner.

Kilder: Northwestern University

Definitioner:

Supernova: En supernova er en kraftig eksplosion, der sker i slutningen af ​​en massiv stjernes livscyklus, hvilket resulterer i frigivelse af en enorm mængde energi.

Automatisering: Brugen af ​​maskiner eller software til at udføre opgaver uden menneskelig indgriben.

Machine Learning: En delmængde af kunstig intelligens, der gør det muligt for systemer at lære af data og forbedre deres ydeevne uden at være eksplicit programmeret.