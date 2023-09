Astronaut Frank Rubio slår rekord for længste rumrejse af en amerikaner

Astronaut Frank Rubio, der er indfødt i Miami, skal nå en stor milepæl ved at blive den amerikanske astronaut med den længste rumrejse i historien. Efter at have dimitteret fra NASAs astronautprogram i 2019, påbegyndte Rubio sin første rumrejse den 21. september 2022. Fra torsdag vil han have tilbragt bemærkelsesværdige 371 dage i rummet, hvilket overgår den tidligere rekord på 355 dage, som Mark Vande Hei holdt af. . Rubios ekspedition har været en blanding af udfordringer og belønninger med følelsesladede øjeblikke og store professionelle præstationer.

I et interview fra den internationale rumstation udtrykte Rubio sin taknemmelighed over at repræsentere sit kontor og team i denne monumentale mission. Han erkendte vanskeligheden ved rejsen, men fremhævede også den opfyldelse og ære, den bragte ham. Rubios oprindelige forventning var en seks måneders mission, men på grund af en kølevæskelækage i det rumfartøj, han var ombord på, blev en normal tilbagevenden til Jorden umulig. Som følge heraf har den russiske rumfartsorganisation sendt et ubemandet rumfartøj for at hente Rubio og de to kosmonauter, han deler rumstationen med.

Under hele missionen brugte Rubio forskellige mestringsmekanismer, herunder at forblive positiv, holde kontakten med sine kære derhjemme og stole på støtten fra sit team. På trods af de udfordringer, Rubio står over for, mener Rubio, at når du forpligter dig til en mission og gennemgår de intense to års træning, tager en følelse af pligt og ansvar over.

Før han blev astronaut, tjente Rubio som oberstløjtnant i den amerikanske hær og fik værdifuld erfaring som kampsoldat og pilot. Derudover har han en doktorgrad i medicin og er certificeret som familielæge og flyvekirurg.

Da han så frem til sin tilbagevenden til Jorden, erkendte Rubio, at det ville tage tid for hans krop at omstille sig til tyngdekraften. Det kunne tage alt fra to til seks måneder for ham at genvinde normal mobilitet og bære vægten komfortabelt.

Rubios mest ventede øjeblikke efter hans tilbagevenden drejer sig om at genforene med sin familie, nyde roen i sin baghave og nyde en frisk salat. Hans bemærkelsesværdige rejse tjener som inspiration for fremtidige rumrejsende og fremhæver astronauternes dedikation og ofre for at fremme videnskab og udforskning.

