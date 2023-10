Forskere opdager potentiel muddersø på Mars

Forskere har fundet beviser for, hvad de mener, engang var en muddersø på Mars, som kunne give værdifulde spor i søgen efter tegn på tidligere liv på planeten. Undersøgelsen fokuserede på Hydraotes Chaos, en region med kaos terræn på Mars, der består af bjerge, kratere og dale. Forskere analyserede billeder taget af NASAs Mars Reconnaissance Orbiter og identificerede et fladt område i Hydraotes Chaos, der viste tegn på sediment og mudder, der boblede op fra under overfladen.

Undersøgelsen tyder på, at et system af grundvandsmagasiner i Hydraotes Chaos for omkring 3.4 milliarder år siden brød sammen, hvilket førte til massive oversvømmelser, der afsatte store mængder sediment på overfladen. Dette sediment, hvis det undersøges nøje, kan potentielt indeholde biosignaturer af tidligere liv på Mars. Forskerne mener, at sedimentet i muddersøen blev dannet for omkring 1.1 milliarder år siden, længe efter at Mars' grundvand sandsynligvis var forsvundet, og planeten var blevet ugæstfri.

I fremtiden håber forskerne at undersøge den gamle muddersø yderligere for at afgøre, hvornår Mars kan have været beboelig og potentielt vært for liv. NASAs Ames Research Center er ved at udvikle et instrument kaldet EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), som kan bruges til at teste sten for biomarkører, især lipider. Der er overvejelser om at tage EXCALIBR med på en fremtidig NASA-mission til enten månen eller Mars, hvor Hydraotes Chaos er et potentielt landingssted for dette instrument.

Denne forskning kaster nyt lys over muligheden for, at Mars engang huser liv og fremhæver vigtigheden af ​​yderligere udforskning og analyse af Mars terræn. Det giver spændende udsigter til fremtidige missioner, der søger at afsløre Mars mysterier og potentielle tegn på tidligere liv.

Kilde: Naturvidenskabelige rapporter