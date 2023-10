Nyt AI-system kan registrere og klassificere supernovaer

By

Et nyt AI-system, kendt som Bright Transient Survey Bot (BTSbot), er blevet udviklet af forskere ved Northwestern University og andre institutioner. Dette AI-system er i stand til autonomt at detektere og klassificere supernovaer, et af de mest fascinerende astronomiske fænomener.

Traditionelt har det været en arbejdskrævende opgave at finde supernovaer, der involverer manuel søgning gennem enorme databaser. I løbet af de sidste seks år har mennesker brugt over 2,000 timer på at kontrollere data indsamlet af specialiserede supernovajægere. Denne tidskrævende proces kunne bruges mere produktivt.

BTSbot er designet til at kravle gennem massive databaser og identificere lyse lyspunkter, der repræsenterer supernovaer. Den er i stand til at analysere data indsamlet af Zwicky Transient Facility (ZTF) og andre supernovajægere i realtid.

Når BTSbot opdager en potentiel supernova, søger den at bekræfte dens eksistens og indsamler yderligere data ved hjælp af automatiserede programmer, såsom SED Machine-robotteleskopet ved Palomar-observatoriet. De indsamlede data sendes derefter til et andet program kaldet SNIascore, som er specialiseret i at bestemme typen af ​​supernova baseret på spektralanalyse.

Samarbejdet mellem BTSbot, SED Machine og SNIascore resulterede i den vellykkede bestemmelse, at en supernova, kendt som SN2023tyk, var en Type Ia supernova. Denne type opstår, når en binær partner eksploderer fuldstændigt. Forskerne var tilfredse med nøjagtigheden og hastigheden af ​​BTSbots arbejde.

Selvom det stadig er tidlige dage for automatiseret AI-assisteret astronomi, er den potentielle effekt lovende. Evnen til at spare en betydelig mængde tid for studerende og professorer involveret i supernovaforskning er et værdigt mål. Efterhånden som BTSbot bliver mere integreret i det astronomiske samfund, er der stor forventning til de opdagelser, den kan afsløre med øget datainput.

kilder:

– Northwestern University

– UT

– UT