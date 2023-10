Et innovativt gennembrud: Programmerbare fibre åbner nye muligheder inden for tekstiler

En banebrydende udvikling af et team på MIT, FibeRobo, har introduceret en programmerbar fiber, der kan revolutionere tekstilindustrien. Denne fiber, kaldet en termisk aktiveret flydende krystal elastomer (LCE) fiber, har potentialet til at muliggøre lydløse og responsive interaktioner med formændrende grænseflader indlejret i tekstiler.

I modsætning til tidligere formændrende fibre, kræver FibeRobo ikke indlejrede sensorer eller komplekse komponenter. I stedet trækker den sig sammen som reaktion på en stigning i temperaturen og vender sig selv, når temperaturen falder. Denne unikke funktionalitet kan opnås ved at koble fiberen med en ledende tråd, hvilket giver mulighed for digital kontrol over formen af ​​et tekstil gennem påføring af elektrisk strøm.

Udviklingen af ​​FibeRobo adresserer begrænsningerne af nuværende formændrende fibre, som primært har været begrænset til eksperimentelle omgivelser. For eksempel kan eksisterende fibre ophøre med at fungere efter kun få handlinger, have begrænsede sammentrækningsevner og mangle evnen til selv at reversere. Andre alternativer, såsom pneumatisk drevne enheder, kræver brug af luftkompressorer.

MIT-forskerne brugte en flydende krystal-elastomer, som består af molekyler, der flyder som væsker, men stables i periodiske krystalarrangementer. Ved at integrere disse krystalstrukturer i et elastisk netværk var de i stand til at skabe en fiber, der trækker sig sammen ved opvarmning og strækker sig tilbage til sin oprindelige længde, når den afkøles.

Det er afgørende, at forskerne var i stand til præcist at kontrollere fiberens egenskaber, såsom tykkelse og temperatur, ved hvilken den aktiveres, gennem en omhyggeligt designet kombination af kemikalier. Denne banebrydende forberedelsesmetode giver mulighed for produktion af LCE-fibre, der er egnede til bærbare stoffer og sikker for menneskelig hud, en milepæl, der ikke har været mulig med tidligere LCE-fibre.

For at overvinde fabrikationsudfordringer udviklede teamet en maskine, der bruger 3D-printede og laserskårne dele sammen med grundlæggende elektronik. Processen involverer opvarmning af LCE-harpiksen, ekstrudering af den gennem en dyse, hærdning med UV-stråler, belægning med olie og til sidst udnyttelse af pulver for at lette dens integration i tekstilfremstillingsmaskineri. Bemærkelsesværdigt nok tager hele denne proces kun én dag og giver cirka en kilometer brugbar fiber.

FibeRobo demonstrerer ikke kun potentialet for udbredte anvendelser i tekstilindustrien, men tilbyder også fordele med hensyn til overkommelighed. Fiberen kan produceres for så lavt som 20 cent per meter, hvilket gør den cirka 60 gange billigere end kommercielt tilgængelige formændrende fibre.

Denne banebrydende teknologi har allerede vist sit potentiale gennem skabelsen af ​​en kompressionsjakke til en hund ved navn Professor. Ved at modtage et Bluetooth-signal fra en smartphone, er jakken i stand til at "krame" hunden, hvilket giver komfort og lindrer separationsangst.

Implikationerne af FibeRobo strækker sig ud over tekstiler, hvor forskere forestiller sig dets brug på forskellige andre områder, fra robotteknologi til sundhedspleje. Med sin lydløse og lydhøre natur låser denne programmerbare fiber op for en ny verden af ​​muligheder, og transformerer den måde, vi interagerer med hverdagsgenstande.

FAQ:

Q: Hvad er FibeRobo?

A: FibeRobo er en programmerbar fiber udviklet af et tværfagligt MIT-team, der trækker sig sammen som svar på en stigning i temperaturen og vender sig selv, når temperaturen falder.

Q: Hvordan adskiller FibeRobo sig fra tidligere formændrende fibre?

A: FibeRobo kræver ikke indlejrede sensorer eller komplekse komponenter. Den kan aktiveres elektrisk ved hjælp af en ledende tråd, der giver digital kontrol over formen på et tekstil.

Q: Hvad er fordelene ved FibeRobo i forhold til eksisterende alternativer?

A: FibeRobo adresserer begrænsningerne ved nuværende formændrende fibre ved at tilbyde betydelige sammentrækningsevner, selvreversibilitet og lydløs drift. Det er også mere overkommeligt og koster kun 20 cents per meter.

Q: Hvad er de potentielle anvendelser af FibeRobo?

A: FibeRobo har implikationer inden for tekstiler, robotteknologi, sundhedspleje og mere. Det kan bruges til at skabe interaktive og adaptive objekter, hvilket forbedrer brugeroplevelsen på forskellige domæner.