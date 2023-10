Ceres: Optrævler mysteriet om dets organiske kemikalier

Ceres, det største legeme i hovedasteroidebæltet, fortsætter med at forvirre videnskabsmænd med dets spændende funktioner og komplekse organiske kemikalier. NASAs Dawn-mission, som studerede Ceres og dens mindre modstykke Vesta, gjorde bemærkelsesværdige opdagelser, der antyder dværgplanetens oprindelse og dens potentielle beboelighed.

I modsætning til Vesta udviser Ceres kryovulkanisk aktivitet, hvilket tyder på tilstedeværelsen af ​​vand og hydrerede mineraler. Missionen opdagede også komplekse organiske stoffer på Ceres, bestående af brint- og kulstofatomer, som øger muligheden for livsunderstøttende forhold på den iskolde verden.

Nyere forskning præsenteret på Geological Society of Americas GSA Connects 2023-møde fokuserer på oprindelsen af ​​Ceres' organiske kemikalier. Der er to konkurrerende teorier: kemikalierne enten dannet in situ eller blev leveret/modificeret ved påvirkninger. At forstå den sande oprindelse af disse organiske stoffer kan give indsigt i Ceres historie og dens potentielle beboelighed.

For at undersøge dette udførte planetforskeren Terik Daly og hans kolleger nedslagseksperimenter ved at bruge NASAs Ames Vertical Gun Range til at efterligne forholdene på Ceres. De opdagede, at organiske stoffer er mere udbredte end oprindeligt rapporteret, og at de synes at være modstandsdygtige over for påvirkninger med Ceres-lignende forhold.

Undersøgelsen brugte også data fra Dawns kamera og billedspektrometer, der kombinerede dem for at få en bedre forståelse af Ceres' organiske kemikalier. Ved at ekstrapolere kompositionsinformationen fra spektrometeret til kameraets højere rumlige opløsning, var forskerne i stand til at kortlægge potentielle organisk-rige områder på Ceres, som viste en sammenhæng med ældre påvirkningsenheder og andre mineraler, der indikerer vand.

Mens den nøjagtige oprindelse af Ceres' organiske stoffer forbliver usikker, giver disse fund stærke beviser for, at de er dannet på selve Ceres. At bestemme kilden til disse organiske kemikalier kan yderligere afsløre mysterierne omkring Ceres' historie og dens potentiale som en beboelig verden.

kilder:

– Original artikel af Evan Gough, Universe Today.