Nye måder at udnytte madrester på: En bæredygtig tilgang

Europæiske videnskabsmænd, der arbejder sammen med virksomheder og klynger, har udviklet et banebrydende beslutningsstøtteværktøj, der har til formål at identificere og maksimere potentialet for restprodukter fra fødevarer. Denne innovative software tager ikke kun hensyn til tekniske aspekter, men tager også hensyn til økonomiske og bæredygtige faktorer, hvilket revolutionerer beslutningsprocessen i agro-fødevareindustrien.

Hvert år går millioner af tons mad til spilde, og frugt og grøntsager står for 45 % af dette tab. Typisk ender disse rester på lossepladser eller genanvendes som dyrefoder. Men hvad mange ikke indser, er, at disse biprodukter indeholder værdifulde industrielle forbindelser, som kan udvindes og udnyttes bedre.

Under det europæiske forskningsprojekt Model2Bio er forskere, virksomheder og klynger gået sammen om at udvikle en prototype til et beslutningsstøtteværktøj. Ved at anvende banebrydende matematiske modeller kan dette værktøj besvare tre afgørende spørgsmål: hvad kan der genereres fra en rest, hvordan kan det genereres mest økonomisk, og hvad er de miljømæssige og sociale konsekvenser af de foreslåede genbrugsruter?

Bevæbnet med denne information kan værktøjet give anbefalinger om de mest bæredygtige og omkostningseffektive muligheder for at genvinde materialer, kemikalier eller energi fra restprodukter fra fødevarer. Dette åbner en verden af ​​muligheder for landbrugsfødevarevirksomheder, affaldshåndteringsfirmaer og bioindustrier.

Tamara Fernández Arévalo, forsker ved det non-profit teknologicenter Ceit i Spanien og koordinator for Model2Bio-projektet, understreger betydningen af ​​værktøjet: ”Virksomheder mangler ofte viden om, hvordan de håndterer deres restprodukter ud over at bruge dem som dyrefoder. Vi ønsker at vise de forskellige måder, hvorpå disse restprodukter kan værdiansættes, såsom at generere energi fra biogas eller skabe værdiskabende produkter."

Efterhånden som den globale tendens skifter i retning af at indtage færre animalske produkter, bliver alternative muligheder for restprodukter fra landbrugsfødevarer stadig mere nødvendige. For eksempel, i stedet for at bruge ostevalle som dyrefoder, kan proteiner udvindes fra det for at supplere ikke-animalske alternativer. Den resterende saft fra denne proces, som er rig på sukker, kan gæres med mikroorganismer. I nærvær af ilt producerer disse mikroorganismer olier, der ligner palmeolie. I mangel af ilt dannes organiske syrer, som kan bruges til at producere bioplast.

Beslutningsstøtteværktøjet spiller en afgørende rolle i at bestemme den mest økonomisk levedygtige og miljøvenlige proces, der skal følges. Ved at gøre det muliggør det generering af produkter, hvis produktion og logistik stemmer overens med deres markedsværdi og samtidig begrænser deres økologiske fodaftryk.

I en verden, hvor bæredygtighed er altafgørende, markerer udviklingen af ​​dette beslutningsstøtteværktøj et væsentligt skridt fremad i at reducere madspild og skabe en mere cirkulær økonomi.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er formålet med beslutningsstøtteværktøjet udviklet af europæiske videnskabsmænd?

Beslutningsstøtteværktøjet har til formål at identificere og maksimere potentialet for fødevareproduktionsrester ved at overveje tekniske, økonomiske og bæredygtige faktorer. Den giver anbefalinger til, hvordan man genvinder materialer, kemikalier eller energi fra disse rester på den mest omkostningseffektive og miljøvenlige måde.

Hvorfor er det vigtigt at finde innovative måder at udnytte madrester på?

At finde innovative måder at udnytte madrester på er afgørende, fordi det reducerer spild og maksimerer værdien af ​​disse biprodukter. I stedet for at blive kasseret eller brugt som dyrefoder, kan disse restprodukter omdannes til værdifulde industrielle forbindelser, hvilket bidrager til en mere bæredygtig og cirkulær økonomi.

Hvad er nogle eksempler på alternative anvendelser for restprodukter fra landbrugsfødevarer?

Et eksempel på en alternativ anvendelse af landbrugsfødevarerester er udvinding af proteiner fra ostevalle som supplement til ikke-animalske alternativer. Den resterende saft fra denne proces kan fermenteres med mikroorganismer, hvilket resulterer i produktion af olier, der ligner palmeolie i nærvær af ilt. I mangel af ilt dannes der organiske syrer, som blandt andet kan bruges til fremstilling af bioplast.

Hvordan gavner beslutningsstøtteværktøjet virksomheder i fødevareindustrien?

Beslutningsstøtteværktøjet giver landbrugsfødevarevirksomheder værdifuld information om, hvordan de håndterer deres restprodukter mere effektivt. Den præsenterer alternative måder at værdiansætte disse rester på, såsom at generere energi fra biogas eller producere værdiskabende produkter. Ved at omfavne disse bæredygtige praksisser kan virksomheder reducere affald, forbedre deres økologiske fodaftryk og potentielt opdage nye indtægtsstrømme.